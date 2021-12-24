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Vahşetin adresi Şanlıurfa Eyyübiye! Cinnet getiren kişi eşine defalarca kez ateş etti son kurşunu kafasına sıktı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde cinnet getiren Mehmet Şah Baran isimli şahsın eşi Meral Baran'ı öldürüp intihar etmesi saniye saniye kameralara yansıdı. Dehşete düşüren anlar saniye saniye kameralara yansırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

24.12.2021 18:07 - Son Güncelleme: 24.12.2021 18:20
Vahşetin adresi Şanlıurfa Eyyübiye! Cinnet getiren kişi eşine defalarca kez ateş etti son kurşunu kafasına sıktı

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi 23 Nolu Aile Sağlığı Merkezi önünde yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Vahşetin adresi Şanlıurfa Eyyübiye! Cinnet getiren kişi eşine defalarca kez ateş etti son kurşunu kafasına sıktı

İddiaya göre, Meral Baran isimli kadın, eşi Mehmet Şah Baran ile birlikte 6 aylık bebeklerini sağlık ocağına aşıya götürdü.

Vahşetin adresi Şanlıurfa Eyyübiye! Cinnet getiren kişi eşine defalarca kez ateş etti son kurşunu kafasına sıktı

Burada tartışan çift dışarı çıktı. Dışarıda da tartışmaya başlama devam edince araçtan silahını alıp geri dönen koca, eşini silahla vurduktan sonra kafasına sıkarak intihar etti.

Vahşetin adresi Şanlıurfa Eyyübiye! Cinnet getiren kişi eşine defalarca kez ateş etti son kurşunu kafasına sıktı

DEHŞET ANLARI SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI
Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Vahşetin adresi Şanlıurfa Eyyübiye! Cinnet getiren kişi eşine defalarca kez ateş etti son kurşunu kafasına sıktı

Görüntülerde sağlık ocağından çıkan kadının 6 aylık bebeğini bebek arabasına koyduktan sonra kocasının elinde silahla geldiği görülüyor.

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