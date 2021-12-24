Vahşetin adresi Şanlıurfa Eyyübiye! Cinnet getiren kişi eşine defalarca kez ateş etti son kurşunu kafasına sıktı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde cinnet getiren Mehmet Şah Baran isimli şahsın eşi Meral Baran'ı öldürüp intihar etmesi saniye saniye kameralara yansıdı. Dehşete düşüren anlar saniye saniye kameralara yansırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
24.12.2021 18:07
- Son Güncelleme: 24.12.2021 18:20
İddiaya göre, Meral Baran isimli kadın, eşi Mehmet Şah Baran ile birlikte 6 aylık bebeklerini sağlık ocağına aşıya götürdü.