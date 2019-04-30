Fatih Sultan Mehmed'in 'Hristiyan ol' diyen Papa'ya cevabı (Osmanlı Padişahlarının unutulmaz sözleri)

Fatih, Patrik Gennadius ile Hıristiyanlık akaidi üzerine tartışmış ve patrikten İncil'in 20 bölümünün çevirisini de istemişti. Bu durum Batı'da birtakım şayialara sebep olmuş ve Fatih'in Hıristiyanlığa meylettiği yönünde birtakım fikirler ileri sürülmüştü. Ayrıca Fatih'in annesinin Hıristiyan olduğu ve oğlunu kendi dinine göre yetiştirdiği, Osmanlı sultanının Pater Noster'i ezbere okuyabildiği, hatta onun gizli bir Hıristiyan olduğu bile söyleniyordu. Aslında bütün bu dedikodular Hıristiyan dünyasının Türkler karşısında aciz kaldıkları için sığınacakları bir yer aramalarının sonucuydu.