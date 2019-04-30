Fatih Sultan Mehmed'in 'Hristiyan ol' diyen Papa'ya cevabı (Osmanlı Padişahlarının unutulmaz sözleri)
Tarihi değiştiren Osmanlı Padişahlarından biri olan Fatih Sultan Mehmed, yaşadığı dönemde tüm dünyanın gıpta ile baktığı yöneticilerden biri oldu. İstanbul'u fethi ile başlayan şanlı süreç akın akın devam etti. Hristiyanların korkulu rüyası olan Fatih Sultan Mehmed'e o dönemin Papası'nın mektup yazdığı ve Hristiyanlığa davet ettiği söyleniyor. Peki Fatih Sultan Mehmed'in cevabı ne oldu dersiniz?
II. Pius, Hıristiyanlık açısından şanssız bir zamanda papa olmuştu. 1458'de papa seçilmesinden 1464'te ölümüne kadar geçen yıllar Fatih komutasındaki Türk ordularının zaferden zafere koştuğu yıllardı. II. Pius, Hıristiyanlar'ı bir araya getirip, Haçlı Seferi düzenlemek için çok uğraştı ama başarılı olamadı. Türk fütuhatı engellenemediği gibi her geçen gün Hıristiyanlık açısından tehlike büyüdü.
Fatih, Patrik Gennadius ile Hıristiyanlık akaidi üzerine tartışmış ve patrikten İncil'in 20 bölümünün çevirisini de istemişti. Bu durum Batı'da birtakım şayialara sebep olmuş ve Fatih'in Hıristiyanlığa meylettiği yönünde birtakım fikirler ileri sürülmüştü. Ayrıca Fatih'in annesinin Hıristiyan olduğu ve oğlunu kendi dinine göre yetiştirdiği, Osmanlı sultanının Pater Noster'i ezbere okuyabildiği, hatta onun gizli bir Hıristiyan olduğu bile söyleniyordu. Aslında bütün bu dedikodular Hıristiyan dünyasının Türkler karşısında aciz kaldıkları için sığınacakları bir yer aramalarının sonucuydu.
'DÜNYAYA HÜKMET'
Papa III. Alexander, 1179'da Selçuklu Sultanı Kılıçarslan'a yolladığı, din değiştirmeye davet eden bir mektup göndermişti. II. Pius da 1461'de Fatih'e hitaben bir mektup yazarak birkaç damla su ile vaftiz edilmek suretiyle dünyaya hükmedeceğini söyleyerek, sultanı Hıristiyanlığa davet etti.