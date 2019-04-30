30 Nisan Salı BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta salı indirimleri dikkat çekiyor
30 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu ile salı indirimleri belli olmuş, BİM müşterileri heyecanla bu günü beklemeye başlamıştı. Kampanyalı ürünlerin yer aldığı katalog ile ilgili güncel bilgileri haberimizde derledik. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler kaç paraya satılacak? İşte 30 Nisan 2019 BİM aktül ürünler kataloğu listesi...
30.04.2019 10:31
- Son Güncelleme: 30.04.2019 10:31
BİM aktüel ürünler kataloğu, BİM müşterileri tarafından merak ediliyor. Her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünleri raflarda sıralayan BİM marketlerin bu haftaki salı günü indirimlerini haberimizde derledik. Gıda ürünlerinin yer aldığı katalogda hangi çeşitler var? İşte 30 Nisan 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
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