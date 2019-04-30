30 Nisan Salı BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta salı indirimleri dikkat çekiyor

BİM aktüel ürünler kataloğu, BİM müşterileri tarafından merak ediliyor. Her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünleri raflarda sıralayan BİM marketlerin bu haftaki salı günü indirimlerini haberimizde derledik. Gıda ürünlerinin yer aldığı katalogda hangi çeşitler var? İşte 30 Nisan 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...