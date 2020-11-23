Farklı ülkelerde 11 çocuğu olan 10 dil bilen 58 yaşındaki Aykan Gözeri Bursa'da sokakta yaşıyor

70-80 arası ülke gezdi

Ailesi yurt dışında yaşadığı için küçük yaşında Almanya'ya giden Gözeri, "Liseye kadar Almanya'da eğitim aldım. Babam tekstilci olduğu için bende tekstil okumak istedim. Tekstil üniversitesi Almanya'da şehir olarak uzaktı. Yaşadığımız yere İsviçre 28 kilometreydi. İsviçre'de tekstil eğitimi almak için oraya gidince ailem de oraya yerleşti. 7 yıl orada yaşadım. Ondan sonra İtalya'ya meslekle ilgili gittim. 2 tane üniversite okudum. Bir tanesini söz ettiğim gibi tekstille ilgili diğeri de dillerle ilgili. 10 dil konuşabiliyorum. Almancayı çok iyi düzeyde konuşuyorum.