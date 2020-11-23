Avcılar Ambarlı Mahallesi'ndeki yer kaymasına 736 fore kazıkla önlem alınacak

AFAD raporunda Ambarlı Mahallesi Badem, Bayırlı, Bahçe sokakları ve çevresinde 2004 yılı ilkbahar aylarından itibaren başlayan kütle hareketinin günümüze kadar sürdüğü, arazi etütleri, aletsel gözlemler, mühendislik jeolojisi çalışmaları ve sayısal analizler ile desteklenen bu çalışmalar sonucu bu bölgenin Bakanlar Kurulu kararı ile 'Afete maruz bölge' olarak tanımlandığı belirtildi. Kütle hareketlerinin etki alanını genişleterek afete maruz bölgenin kuzey sınırlarından ileriye doğru ilerlemesinin engellenmesi amacıyla bir koruma yapısı (kazıklı tutucu yapı) inşa edilmesi planlandığı kaydedildi.

