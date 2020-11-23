Avcılar Ambarlı Mahallesi'ndeki yer kaymasına 736 fore kazıkla önlem alınacak
Avcılar'daki Ambarlı Mahallesi'nde yıllardan bu yana görülen yer kayması sorununun çözümü için fore kazıklı önlem projesi uygulamaya konuldu. Bölgede yaklaşık 1 kilometre uzunluktaki 30'ar metre boyunda 736 beton kazık yer alacak.
Ambarlı Mahallesi'nde 1999 depremi ardından bölgedeki toprak kayması görülürken, buradaki kanalizasyon sistemi de sık deformasyona uğradı. Hazırlanan raporlar üzerine bölge Bakanlar Kurulu tarafından 2005 yılında alınan kararla 'Afet Risk Alanı' ilan edildi. Ambarlı Mahallesi'ndeki Bayırlı, Badem ve Bahçe Sokak'ta bulunan ruhsatlı 57 bina bölgede oturanların önlem alınabileceğine dair tepkilerine rağmen aralıklarla yıktırıldı.
AFAD PROJE HAZIRLADI
İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ambarlı Mahallesi'nde 'Afete maruz bölge' olarak ilan edilen alandaki denize doğru yer kayması sorununu çözmek amacıyla bilim insanlarının da önerisi ile proje hazırladı. İstanbul Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, tarafından açılan yaklaşık 20 milyon TL tutarındaki ihalede kayma bölgesinin kuzey sınırını oluşturan, yaklaşık 1 kilometrelik hatta 130 santimetre çapında ve 30'ar metre boyunda 746 çelik kazık çakılması için 1.5 ay önce çalışmalara başlandı.
AFAD raporunda Ambarlı Mahallesi Badem, Bayırlı, Bahçe sokakları ve çevresinde 2004 yılı ilkbahar aylarından itibaren başlayan kütle hareketinin günümüze kadar sürdüğü, arazi etütleri, aletsel gözlemler, mühendislik jeolojisi çalışmaları ve sayısal analizler ile desteklenen bu çalışmalar sonucu bu bölgenin Bakanlar Kurulu kararı ile 'Afete maruz bölge' olarak tanımlandığı belirtildi. Kütle hareketlerinin etki alanını genişleterek afete maruz bölgenin kuzey sınırlarından ileriye doğru ilerlemesinin engellenmesi amacıyla bir koruma yapısı (kazıklı tutucu yapı) inşa edilmesi planlandığı kaydedildi.