Haberler Galeri Sağlık Kan grubu kişiliğinizi de etkiliyor! Uzmanlar da doğrduladı! 0 grubu uyumlu, A grubu hassas...

Kan grubu kişiliğinizi de etkiliyor! Uzmanlar da doğrduladı! 0 grubu uyumlu, A grubu hassas...

İnsanlar yapılan bilimsel araştırmalar ve tarihsel süreçte sürekli geliştirilerek ilerletilmiş testlerle 4 ayrı kan gruplarına ayrılmışlardır. Bilinen en eski kan grubu ise 0 olarak tanımlanır. A grubu kan ise, avı toplayıcılıktan daha evcil bir hayata geçilmesiyle oluşmuştur. Peşi sıra Asya'dan Afrika ya Amerika ve Avrupa ya göçlerin birbirlerine karışıp birleşmesiyle B grubu oluşur. Ve son olarak farklı toplumların bir araya gelip zaman içinde karışması nedeniyle oluşan çağdaş birleşime AB grubu oluşması meydana gelir. Geçmişten günümüze devam eden bilimsel araştırmalar kan gruplarının içimizde bulunan bir kimlik kartı işlevi gördüğü yönünde olmuştur. Zira kan grubu ve kişilik hakkında bir bağlantı olduğu da ortaya çıktı. Kan gruplarına göre kişilik tahlili nasıl olur? Cesur musunuz, paylaşımcı mı yoksa güçlü mü ? İşte yanıtları...

24.11.2020 05:42 - Son Güncelleme:
Kan grubu kişiliğinizi de etkiliyor! Uzmanlar da doğrduladı! 0 grubu uyumlu, A grubu hassas...

Kan gruplarına göre kişilik tahlili nasıl olur? Cesur musunuz, paylaşımcı mı yoksa güçlü mü? İşte yanıtları...

0 grubu: Kendine güven, cesaret.

A grubu: Sinirli ve hassas.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kan grubu kişiliğinizi de etkiliyor! Uzmanlar da doğrduladı! 0 grubu uyumlu, A grubu hassas...

B grubu: Uyumlu ve yaratıcı

AB grubu: En çekici ve ilginç.

Kan grubu kişiliğinizi de etkiliyor! Uzmanlar da doğrduladı! 0 grubu uyumlu, A grubu hassas...

A grubu kadını
Para harcamasını çok sever. Seksi iç çamaşırlarına düşkündür. Çocukları çok sever ve çocuk sahibi olduktan sonra eşini ihmal eder. Değişikliği seven biridir.

Kan grubu kişiliğinizi de etkiliyor! Uzmanlar da doğrduladı! 0 grubu uyumlu, A grubu hassas...

A grubu erkeği
Düzenli yaşamayı sever. İyi bir dost ve konuşmacıdır. Birlikte olacağı kadını seçerken çok titiz davranır.

Kan grubu kişiliğinizi de etkiliyor! Uzmanlar da doğrduladı! 0 grubu uyumlu, A grubu hassas...

B grubu kadını
İstek doludur. Sekse hiç hayır demez. Para konusunda eli ya çok açıktır ya da cimridir.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Koronavirüs aşısı kaç derece saklanmalı? sorusu artık olmayacak! Oxford'un aşısı o meseleyi de çözdü
Koronavirüs aşısı kaç derece saklanmalı? sorusu artık olmayacak! Oxford'un aşısı o meseleyi de çözdü