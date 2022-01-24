Elazığ depreminin 2. yıl dönümünde depremzedelere göl manzaralı villa konforunda konutlar: Evler 5 yıldızlı otel gibi

Hayvancılık yaptığı için köy tipi konutların kendisi için çok ideal olduğunu aktaran Aldaş, "Ahırımda 6 hayvan bakıyorum. Çok memnunuz. Bundan daha iyisi olmaz. Devletimiz hemen bize sahip çıktı. Evimiz tek katlı ve çok güzel. Eşim, çocuklarım ve annemle burada yaşamımızı devam ettiriyoruz." diye konuştu.