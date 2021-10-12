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Fabrikadaki işini bırakıp başladı! Hurda otomobilleri restore ediyor taleplere yetişemiyor

Adana'da yaşayan 37 yaşındaki Murat Yapru, bir fabrikada işçi olarak çalışırken hobi ve tutku olarak başladığı huırda otomobil restorasyonu işini profesyonel olarak yapmak için istifa etti. O günden bu yana kazancını hurda otomobilleri restore etmekten kazanan Yapru, bir otomobile bazen aylarca hatta yıllarca vakit ayırdığını söyledi. Bazen taleplere yetişemeyen Yapru, usta bulmakta güçlük çektiğini, kaporta, boya ve mekanik atölyelerinde çalışacak işçi bulamadığını sözlerine ekledi.

12.10.2021 12:18 - Son Güncelleme: 12.10.2021 12:50
Fabrikadaki işini bırakıp başladı! Hurda otomobilleri restore ediyor taleplere yetişemiyor

Adana'da yaşayan Murat Yapru, hurdaya ayrılmış klasik otomobilleri, aylar süren restorasyon çalışmasının ardından orijinal görünümlerine kavuşturuyor.

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Fabrikadaki işini bırakıp başladı! Hurda otomobilleri restore ediyor taleplere yetişemiyor

Çocukluk yıllarında, babasından klasik otomobil tamir işini öğrenen 37 yaşındaki Yapru, hobi ve tutku olarak başladığı bu arabaların restorasyon işini son 10 yıldır profesyonel şekilde devam ettiriyor.

Fabrikadaki işini bırakıp başladı! Hurda otomobilleri restore ediyor taleplere yetişemiyor

Yapru, evinin sokağında babasının yanında başladığı klasik araç tamiri ve restorasyonunda kendisini geliştirerek, eski araba tutkunları ile dizi ve film setlerinin klasik otomobil talebini karşılıyor.

Fabrikadaki işini bırakıp başladı! Hurda otomobilleri restore ediyor taleplere yetişemiyor

Adana'nın İncirlik Mahallesi'nde kurduğu garajda klasik otomobilleri yeniden kullanıma kazandırmak için çoğu zaman aylarca hatta yıllarca emek harcayan Yapru, araçların orijinal parçalarını bulmak için şehir şehir geziyor, bulunmayan parçaları ise yurt dışından getirtiyor.

Fabrikadaki işini bırakıp başladı! Hurda otomobilleri restore ediyor taleplere yetişemiyor

Klasik otomobil ustası Murat Yapru, AA muhabirine, araç onarım ve restore işini 8-9 yaşlarından itibaren tamirciliği hobi olarak yapan babasının yanında öğrendiğini söyledi.

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