Fabrikadaki işini bırakıp başladı! Hurda otomobilleri restore ediyor taleplere yetişemiyor
Adana'da yaşayan 37 yaşındaki Murat Yapru, bir fabrikada işçi olarak çalışırken hobi ve tutku olarak başladığı huırda otomobil restorasyonu işini profesyonel olarak yapmak için istifa etti. O günden bu yana kazancını hurda otomobilleri restore etmekten kazanan Yapru, bir otomobile bazen aylarca hatta yıllarca vakit ayırdığını söyledi. Bazen taleplere yetişemeyen Yapru, usta bulmakta güçlük çektiğini, kaporta, boya ve mekanik atölyelerinde çalışacak işçi bulamadığını sözlerine ekledi.
12.10.2021 12:18
- Son Güncelleme: 12.10.2021 12:50
Adana'da yaşayan Murat Yapru, hurdaya ayrılmış klasik otomobilleri, aylar süren restorasyon çalışmasının ardından orijinal görünümlerine kavuşturuyor.
Adana'nın İncirlik Mahallesi'nde kurduğu garajda klasik otomobilleri yeniden kullanıma kazandırmak için çoğu zaman aylarca hatta yıllarca emek harcayan Yapru, araçların orijinal parçalarını bulmak için şehir şehir geziyor, bulunmayan parçaları ise yurt dışından getirtiyor.