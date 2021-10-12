Vav TV İzle
Haberler Yaşam Sol bacağı kopan şoför ağır yaralı! Bursa'da kan donduran olay...

Sol bacağı kopan şoför ağır yaralı! Bursa'da kan donduran olay...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, düşen tomruk ile kamyon arasında sıkışan sürücü Bekir Tetik ağır yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Durumu ağır olan Tetik, ameliyata alındı. Haberin detayları...

İHA
12.10.2021 15:18 - Son Güncelleme: 12.10.2021 15:30
Sol bacağı kopan şoför ağır yaralı! Bursa’da kan donduran olay...

Olay, Mahmudiye Mahallesi Uğur Sokak'ta meydana geldi. Sürücü Bekir Tetik (52), 16 KFB 89 plakalı tomruk yüklü kamyonu sokak üzerinde faaliyet gösteren iş yeri önüne çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sol bacağı kopan şoför ağır yaralı! Bursa’da kan donduran olay...

Kamyonun dorsesine çıkan sürücü, tomruklara bağlı halatı sökmeye çalıştığı sırada yerinden oynayan tomrukla beraber aşağıya düştü.

Sol bacağı kopan şoför ağır yaralı! Bursa’da kan donduran olay...

Sol bacağı tomruk ile kamyon arasına sıkışan sürücüyü gören esnaf, durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine itfaiye arama kurtarma, 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Sol bacağı kopan şoför ağır yaralı! Bursa’da kan donduran olay...

Bacağı koptuğu öğrenilen sürücü kurtarılırken, 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülen yaralı, tedavi altına alındı.

Sol bacağı kopan şoför ağır yaralı! Bursa’da kan donduran olay...

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sol bacağı kopan şoför ağır yaralı! Bursa’da kan donduran olay...

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sol bacağı kopan şoför ağır yaralı! Bursa’da kan donduran olay...
SON DAKİKA