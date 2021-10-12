Sol bacağı kopan şoför ağır yaralı! Bursa'da kan donduran olay...
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, düşen tomruk ile kamyon arasında sıkışan sürücü Bekir Tetik ağır yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Durumu ağır olan Tetik, ameliyata alındı. Haberin detayları...
12.10.2021 15:18
- Son Güncelleme: 12.10.2021 15:30
Olay, Mahmudiye Mahallesi Uğur Sokak'ta meydana geldi. Sürücü Bekir Tetik (52), 16 KFB 89 plakalı tomruk yüklü kamyonu sokak üzerinde faaliyet gösteren iş yeri önüne çekti.