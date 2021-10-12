Uludağ eteklerinden çıkartıyorlar! Doğal altını bulup servet kazanıyorlar!

Doğada oldukça fazla olan ve Uludağ'da eski maden yataklarından kopup gelen vahşi altını arayan meraklıları derelerin getirdiği su kenarlarındaki toprakları eleyerek gram gram altın topluyor. Bursa'da da doğadan vahşi olarak altın toplayan bu işin meraklısı çok sayıda kişi bulunuyor.