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Uludağ eteklerinden çıkartıyorlar! Doğal altını bulup servet kazanıyorlar!

Bursa Uludağ eteklerinde altın avcıları akan derelerin topraklarını eleyip doğal altını çıkartıyorlar. Günlük 1 ton 500 kilo toprak eleyen altın avcıları gram gram altın bulup hatırı sayılır kazanç elde ediyor. Kaçak olarak define kazarak altın arayanlara nispeten derelerden altın toplamanın yasal olduğunu belirten meraklılar; Türkiye'de bu işi yapan on binlerce kişinin bulunduğunu belirtiyor.

12.10.2021 11:57 - Son Güncelleme: 12.10.2021 11:57
Uludağ eteklerinden çıkartıyorlar! Doğal altını bulup servet kazanıyorlar!

Bursa'da altın avcıları Uludağ'dan akan derelerde toprakları eleyip doğal altını bulup servet kazanıyor

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Uludağ eteklerinden çıkartıyorlar! Doğal altını bulup servet kazanıyorlar!

Doğada oldukça fazla olan ve Uludağ'da eski maden yataklarından kopup gelen vahşi altını arayan meraklıları derelerin getirdiği su kenarlarındaki toprakları eleyerek gram gram altın topluyor. Bursa'da da doğadan vahşi olarak altın toplayan bu işin meraklısı çok sayıda kişi bulunuyor.

Uludağ eteklerinden çıkartıyorlar! Doğal altını bulup servet kazanıyorlar!

Bu işi yapan meraklılar geçmiş tecrübelerine dayanarak derelerde altının nerelerden çıkacağını tahmin edip; dere kenarlarındaki toprakları makine yardımıyla eliyor.

Uludağ eteklerinden çıkartıyorlar! Doğal altını bulup servet kazanıyorlar!

Günlük 1 ton 500 kilo toprak eleyen altın avcıları gram gram altın bulup hatırı sayılır kazanç elde ediyor.

Uludağ eteklerinden çıkartıyorlar! Doğal altını bulup servet kazanıyorlar!

Kaçak olarak define kazarak altın arayanlara nispeten derelerden altın toplamanın yasal olduğunu belirten meraklılar; Türkiye'de bu işi yapan on binlerce kişinin bulunduğunu belirtiyor.

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