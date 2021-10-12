Uludağ eteklerinden çıkartıyorlar! Doğal altını bulup servet kazanıyorlar!
Bursa Uludağ eteklerinde altın avcıları akan derelerin topraklarını eleyip doğal altını çıkartıyorlar. Günlük 1 ton 500 kilo toprak eleyen altın avcıları gram gram altın bulup hatırı sayılır kazanç elde ediyor. Kaçak olarak define kazarak altın arayanlara nispeten derelerden altın toplamanın yasal olduğunu belirten meraklılar; Türkiye'de bu işi yapan on binlerce kişinin bulunduğunu belirtiyor.
12.10.2021 11:57
- Son Güncelleme: 12.10.2021 11:57
Kaçak olarak define kazarak altın arayanlara nispeten derelerden altın toplamanın yasal olduğunu belirten meraklılar; Türkiye'de bu işi yapan on binlerce kişinin bulunduğunu belirtiyor.