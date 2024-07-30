Başkan Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan ile ilgili paylaştığı 'çarık' anısını yakını Nermin Çetinoğlu anlattı

Hemşehrileriyle bir araya gelen Başkan AK Parti Rize İl Teşkilatı öncesinde merhum annesi Tenzile Erdoğan ile ilgili de bir anı anlattı.

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Annesi Tenzile Erdoğan'ın merkeze inmek için yalınayak yürüdüğü ile ilgili anısını anlatan Erdoğan şunları söyledi:

"Anam Vonit sırtlarından çarşıya gelirken, tabii o zaman çarık giyiyorlar ama çarığı evde giymezlerdi. Aron Tepesi'ne gelinceye kadar yalınayak, Aron Tepesi'ne gelince orada onu suya sokar, yumuşatır yumuşatır oradan çarığını giyerek çarşıya öyle inerlerdi.