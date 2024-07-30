Başkan Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan ile ilgili paylaştığı 'çarık' anısını yakını Nermin Çetinoğlu anlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu Rize gezisinde annesi ile ilgili paylaştığı 'çarık' anısını Erdoğan'ın yakınlarından Nermin Çetinoğlu anlattı. Çetinoğlu, "Cumhurbaşkanımızın annesi Tenzile hala benim annemin dayısının kızı oluyor. Annem ile Tenzile hala beraber yola çıkarlardı. Çarıklarını sepete koyarlardı. Aron Tepesine kadar yalınayak yürüyerek giderlerdi. Oradan sonra çarıklarını giyerlerdi." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonunu geçirdiği baba ocağı Rize'de bir dizi programa katıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN ANNESİ İLE İLGİLİ O ANIYI ANLATTI
Hemşehrileriyle bir araya gelen Başkan AK Parti Rize İl Teşkilatı öncesinde merhum annesi Tenzile Erdoğan ile ilgili de bir anı anlattı.
Annesi Tenzile Erdoğan'ın merkeze inmek için yalınayak yürüdüğü ile ilgili anısını anlatan Erdoğan şunları söyledi:
"Anam Vonit sırtlarından çarşıya gelirken, tabii o zaman çarık giyiyorlar ama çarığı evde giymezlerdi. Aron Tepesi'ne gelinceye kadar yalınayak, Aron Tepesi'ne gelince orada onu suya sokar, yumuşatır yumuşatır oradan çarığını giyerek çarşıya öyle inerlerdi.