Eyüpsultan'da poşet fabrikasında yangın! Alevler bir anda yükseldi
İstanbul Eyüpsultan'da bulunan bir poşet fabrikasın bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Bir anda yüm katı saran alevlere olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle atölyede büyük çaplı hasar oluştu. İşte olay yerinden görüntüler...
İstanbul Eyüpsultan'da tek katlı çöp poşeti imalatı yapılan atölyede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
BİR ANDA TÜM KATI SARDI
Yangın, saat 18.00 sıralarında Topçular Mahallesi Bahçeli Sokak'ta bulunan tek katlı çöp poşeti imalatı yapılan atölyede çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangında alevler kısa sürede tüm katı sardı.
Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına, merdiven yardımıyla köpüklü suyla müdahale etti.
1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
ATÖLYEDE BÜYÜK ÇAĞLI HASAR
Yangın nedeniyle atölyede büyük çaplı hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.