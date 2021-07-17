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Eyüpsultan'da poşet fabrikasında yangın! Alevler bir anda yükseldi

İstanbul Eyüpsultan'da bulunan bir poşet fabrikasın bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Bir anda yüm katı saran alevlere olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle atölyede büyük çaplı hasar oluştu. İşte olay yerinden görüntüler...

17.07.2021 19:45 - Son Güncelleme: 17.07.2021 19:45
Eyüpsultan'da poşet fabrikasında yangın! Alevler bir anda yükseldi

İstanbul Eyüpsultan'da tek katlı çöp poşeti imalatı yapılan atölyede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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Eyüpsultan'da poşet fabrikasında yangın! Alevler bir anda yükseldi

BİR ANDA TÜM KATI SARDI

Yangın, saat 18.00 sıralarında Topçular Mahallesi Bahçeli Sokak'ta bulunan tek katlı çöp poşeti imalatı yapılan atölyede çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangında alevler kısa sürede tüm katı sardı.

Eyüpsultan'da poşet fabrikasında yangın! Alevler bir anda yükseldi

Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına, merdiven yardımıyla köpüklü suyla müdahale etti.

Eyüpsultan'da poşet fabrikasında yangın! Alevler bir anda yükseldi

1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Eyüpsultan'da poşet fabrikasında yangın! Alevler bir anda yükseldi

ATÖLYEDE BÜYÜK ÇAĞLI HASAR
Yangın nedeniyle atölyede büyük çaplı hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.