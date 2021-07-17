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İstanbul Pendik'te seyir halindeki minibüse silahlı saldırı! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı...

İstanbul Pendik'te silahlı saldırı düzenlenen yolcu minibüsü, saldırının ardından kaza yaptı. Olayda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

17.07.2021 22:11 - Son Güncelleme: 17.07.2021 22:18
İstanbul Pendik'te seyir halindeki minibüse silahlı saldırı! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı...

Olay, Yenişehir Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında yaşandı.

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İstanbul Pendik'te seyir halindeki minibüse silahlı saldırı! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı...

Reyhan Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Servet Karaaslan'ın kullandığı yolcu minibüsüne, henüz bilinmeyen bir nedenle aynı yol üzerinde bulunan ve içerisinde 3 kişi olduğu tespit edilen otomobilden ateş açıldı.

İstanbul Pendik'te seyir halindeki minibüse silahlı saldırı! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı...

Saldırının ardından bir süre daha ilerleyen minibüs, kaldırıma çıkarak bir sitenin duvarına çarptı.

İstanbul Pendik'te seyir halindeki minibüse silahlı saldırı! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı...

Saldırganlar, olay yerinden otomobille kaçarken, saldırıda minibüsün sürücüsü Servet Karaaslan, vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralandı.

İstanbul Pendik'te seyir halindeki minibüse silahlı saldırı! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı...

Yine minibüste bulunan 1 yolcu da kazanın ardından hafif şekilde yaralandı.