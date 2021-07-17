İstanbul Pendik'te seyir halindeki minibüse silahlı saldırı! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı...
İstanbul Pendik'te silahlı saldırı düzenlenen yolcu minibüsü, saldırının ardından kaza yaptı. Olayda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
17.07.2021 22:11
- Son Güncelleme: 17.07.2021 22:18
Reyhan Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Servet Karaaslan'ın kullandığı yolcu minibüsüne, henüz bilinmeyen bir nedenle aynı yol üzerinde bulunan ve içerisinde 3 kişi olduğu tespit edilen otomobilden ateş açıldı.
Saldırganlar, olay yerinden otomobille kaçarken, saldırıda minibüsün sürücüsü Servet Karaaslan, vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralandı.