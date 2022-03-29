Müge Anlı'da ortaya çıkan Dursun Zehir cinayetinde son durum! Tüyler ürperten itiraf geldi Dursun Zehir'i kim öldürdü, cesedi bulundu mu?
Müge Anlı'da ortaya çıkan Dursun Zehir cinayetinde son durumun ne olduğu merak ediliyor. Tüyler ürperten cinayet itirafı geldi, Rize Kız Kulesi civarı didik didik arandı. 'Dursun Zehir'i kim öldürdü, cesedi bulundu mu?' sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte Rize'de torununun internet kafeden arkadaşı Yasin Şanal tarafından sahilde başına taşla vurarak öldürüp, testereyle parçaladıktan sonra torbalara koyup denize atılan Dursun Zehir'le ilgili son dakika gelişmesi...
Müge Anlı'da ortaya çıkan Dursun Zehir cinayetinde son durumun ne olduğu merak ediliyor. Tüyler ürperten itiraf geldi Dursun Zehir'i kim öldürdü, cesedi bulundu mu?
"TESTEREYLE 5 PARÇAYA BÖLDÜM"
Dursun Zehir'in katilinden itiraf geldi, kan donduran ifadeler ortaya çıktı. Rize'de geçtiğimiz yıl 6 Ekim'de kızı Fatma Bekar'ın Pazar ilçesindeki evinden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki Dursun Zehir'in biri torunu olmak üzere 4 kişi gözaltına alınmıştı.
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Dursun Zehir'in torunu Kerim Bekar (21), Yasin Şanal (24), Enes Günyüzlü ve taksici Serkan Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yasin Şanal, işlediği cinayeti itiraf etti. Kendisini cinayete Bekar'ın azmettirdiğini iddia eden katil zanlısı Şanal, Zehir'i cebindeki 5 bin lira için öldürdüğünü söyledi.
Dursun Zehir'in torunu Kerim Bekar, alt ve üst soyu tasarlayıp öldürme suçundan, Yasin Şanal ise tasarlayarak canavarca hisle kasten adam öldürme suçundan cezaevine girdi.