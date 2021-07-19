Vav TV İzle

Evsel atıklar yüzünden Asi Nehri'nde ekosisteme zarar veren su sümbülleri arttı

Lübnan'da Bekaa Vadisi'nden doğan Suriye'den geçerek Hatay Samandağ'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde bu günlerde oluşan manzara çok güzel olsa da aslında nehrin durumu hiç iç açıcı değil. Asi Nehri'ndeki evsel atıklar yüzünden artan istilacı tür su sümbülleri ekosisteme zarar veriyor.

19.07.2021 12:19 - Son Güncelleme: 19.07.2021 12:30
Evsel atıklar yüzünden Asi Nehri'nde ekosisteme zarar veren su sümbülleri arttı

Asi Nehri üzerinde son yıllarda dönemsel olarak görülen ve hızlıca artabilen su sümbülleri, bazı bölgelerde nehrin yüzeyini yeşile bürüdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Evsel atıklar yüzünden Asi Nehri'nde ekosisteme zarar veren su sümbülleri arttı

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Abdulla Sakallı, AA muhabirine, son dönemde Asi Nehri'nde görülen su sümbüllerinin çoğalmasına evsel atıkların neden olduğunu söyledi.

Evsel atıklar yüzünden Asi Nehri'nde ekosisteme zarar veren su sümbülleri arttı

Evsel atıkların su sıcaklığının artmasına neden olduğunu aktaran Sakallı, bu durumun da sümbüllerin yayılım hızını etkilediğini belirtti. Sakallı, su sümbüllerine karşı nehre akan evsel atıkların sıfırlanması gerektiğini vurguladı.

Evsel atıklar yüzünden Asi Nehri'nde ekosisteme zarar veren su sümbülleri arttı

"EVSEL ATIKLARI ARITMADAN NEHRE BIRAKMAMAK GEREKİYOR"
Bölgeye ait olmayan su sümbüllerinin, bulunduğu yerdeki ekosistemi olumsuz etkilediğine dikkati çeken Sakallı, şöyle devam etti:

Evsel atıklar yüzünden Asi Nehri'nde ekosisteme zarar veren su sümbülleri arttı

"Bu istilacı türün burada yaşamasının en büyük sebeplerinden birisi de nehir içerisine bırakılan evsel atıkların oluşturduğu ortamlardır.