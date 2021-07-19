Evsel atıklar yüzünden Asi Nehri'nde ekosisteme zarar veren su sümbülleri arttı
Lübnan'da Bekaa Vadisi'nden doğan Suriye'den geçerek Hatay Samandağ'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde bu günlerde oluşan manzara çok güzel olsa da aslında nehrin durumu hiç iç açıcı değil. Asi Nehri'ndeki evsel atıklar yüzünden artan istilacı tür su sümbülleri ekosisteme zarar veriyor.
19.07.2021 12:19
- Son Güncelleme: 19.07.2021 12:30
Asi Nehri üzerinde son yıllarda dönemsel olarak görülen ve hızlıca artabilen su sümbülleri, bazı bölgelerde nehrin yüzeyini yeşile bürüdü.
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Abdulla Sakallı, AA muhabirine, son dönemde Asi Nehri'nde görülen su sümbüllerinin çoğalmasına evsel atıkların neden olduğunu söyledi.