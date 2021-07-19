Bursa'da 3 gün süren kol çatlatan kurban pazarlığı! 750 TL için hastanelik oldu
Kurban Bayramı'nın vazgeçilmez manzaralarından bir tanesi de kurban pazarlığıdır. Ancak Bursa'daki kurban pazarlığı hastanede bitti. Hayvan pazarında kurbanlık satan 28 yaşındaki Özgür Kahraman ile 43 yaşındaki Salih Güler, büyükbaş kurbanlık için pazarlığa tutuştu. 3 gün süren pazarlıkta Kahraman 13 bin 500 TL istedi. Güler ise 12 bin 500 TL teklif etti. Pazarlık 12 bin 750 TL'de mutlu sonla noktalanırken satıcı Özgür Kahraman, kolunda ağrı hissetti. Hastaneye gittiğinde ise kolunun çatladığını öğrendi.
Bursa Yıldırım ilçesindeki İsabey Hayvan Pazarı'nda dün kurbanlık almak için pazara gelen Salih Güler, Özgür Kahraman'a ait bir boğayı beğendi.
3 gün boyunca boğa için pazarlığa gelen Güler, son pazarlıkta Kahraman ile el sıkıştı. Özgür Kahraman, hayvan için 13 bin 500 TL istedi, Güler ise 12 bin 500 TL teklif etti. Bu sırada Kahraman'ın kolunu sallamaya başlayan Güler, beğendiği boğa için 12 bin 750 TL'ye anlaşmayı sağladı.
Pazarlık anının ve sargılı kolunun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Özgür Kahraman'ın videosuna, kısa sürede çok sayıda beğeni geldi.
Bugün yeniden çadıra gelen Salih Güler, yakın arkadaşlarının aldığı kurbanlık için yine Kahraman ile pazarlık yaptı. Sağ kolu sargılı olan Kahraman, pazarlığı sol kolu ile yaptı. İkili bir kez daha anlaşma sağladı. Pazarlık anları ise ilginç görüntülere sahne oldu.