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Beykoz'da yüz binlerce tırtıl mahalleyi işgal etti! Ne varsa kurutuyorlar

İstanbul Beykoz sakinleri bir ay önce başlayan tırtıl istilası ile mücadele ediyor. Yüz binlerce tırtılın sardığı Akbaba Mahallesi'nde önce meyve ve fındık ağaçları kururken, şimdi de bağ bahçe ürünleri tırtıllar nedeniyle zarar görüyor. Mahalleli tırtıllardan kurtulmak için kendi imkanlarıyla ilaçlama çalışması yapıyor.

19.07.2021 12:07 - Son Güncelleme: 19.07.2021 13:28
Beykoz'da yüz binlerce tırtıl mahalleyi işgal etti! Ne varsa kurutuyorlar

Beykoz Akbaba Mahallesi'nde tırtıl istilası yaşanıyor. Yaklaşık bir ay önce yoğun şekilde görülmeye başlayan tırtıllar mahalle sakinlerinin iddiasına göre önce meyve ve fındık ağaçlarını kuruttu, şimdi de bağ bahçede ekili ürünlere dadandı. Mahalleli tırtıldan kurtulmak için kendi imkanlarıyla bahçelerini ilaçlamaya çalışıyor.

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Beykoz'da yüz binlerce tırtıl mahalleyi işgal etti! Ne varsa kurutuyorlar

AĞAÇLARDA, EVLERİN DUVARLARINDA BİLE VAR
Beykoz'un Akbaba Mahallesi yaklaşık 1 aydır tırtıl istilasıyla uğraşıyor. Neredeyse mahallenin tamamında yaşayanların evlerinin bahçesi, bostanı ve meyve ağaçları bulunuyor. Bahçe içindeki bir iki katlı evlerin duvarlarında bile tırtıllar geziyor.

Beykoz'da yüz binlerce tırtıl mahalleyi işgal etti! Ne varsa kurutuyorlar

Bölgede bulunan meyve ve fındık ağaçları tırtıllar tarafından sarılmış durumda. Tırtılların yapraklarını yediği ağaçların kuruduğu da görülüyor. Bir örümcek ağı gibi ağaçları saran tırtılların kozaları ise ilginç bir görüntü oluşturuyor. Bölgede yaşayanlar ağaçlardan sonra ekinlere, lahanalara da tırtılların dadandığını belirtiyor.

Beykoz'da yüz binlerce tırtıl mahalleyi işgal etti! Ne varsa kurutuyorlar

Mahallenin muhtarı Yüksel Kılıç ise durumu Beykoz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdiğini belirterek, izin verilen ilaçlarla bahçelerini kendileri ilaçlayarak durumla baş etmeye çalıştıklarını anlattı.

Beykoz'da yüz binlerce tırtıl mahalleyi işgal etti! Ne varsa kurutuyorlar

"BEN KENDİ İLACIMI KENDİM YAPAYIM"
Yüksel Kılıç, Tarım İlçe Müdürlüğü'ne durumu bildirdiğini ve kendisine insan sağlığına zararlı olmayan ilaçları önerdiklerini belirterek, "O ilaçlardan biz aldık, kullanmaya başladık. Bin lira ile bin 500 lira arası fiyatı olan bir ilaçlama makinesi aldık. İBB yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi aracı bir bölgeye geldi, o bölgeyi de ben analiz ettim ilacın tesir edip etmediği konusunda. Fazla da tesir etmedi yani. Ben kendi ilacımı kendim yapayım diye yola çıktım" diye konuştu.