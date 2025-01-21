2 yıl önce Çağlar Ökten ile evlenmişti! Seda Sayan’ın mesajı ortaya çıktı! Meğer her şey yalanmış...

İDDİALARI YALANLADI Ancak Seda Sayan bu haberleri "Öyle bir şey yok. Buradayız. İşimiz, gücümüz burada, nereye gideceğiz" sözleriyle yalanladı.

Günaydın yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazısında konuyu köşesine taşıdı. Cankurt, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Çok sevdiğim, 'Gerçeklerin er geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır' sözünü daha dün Hacı Sabancı'ya ithafen kullanmıştım! Şimdi de aynı sözü Seda Sayan'a söylüyorum!

21 Aralık'ta, Seda Sayan'ın kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten ile Dubai'ye yerleşmeye karar verdiğini ve oturdukları villasını satışa çıkardığını yazmıştım. Seda Sayan önceki gün haberimi yalanlamış; 'Öyle bir şey yok. Buradayız. İşimiz gücümüz burada' demiş.

Ben de 'Pes' diyorum. Çünkü o günkü haberimde, Seda Sayan'ın komşularına mektup gönderip Dubai'ye yerleşmeye karar verdiklerini o yüzden villasını sattığını ve 'öncelik sizin' diyerek villayı önce komşularına teklif ettiğini de eklemiştim.