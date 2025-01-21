2 yıl önce Çağlar Ökten ile evlenmişti! Seda Sayan’ın mesajı ortaya çıktı! Meğer her şey yalanmış...

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, Nisan 2022'de kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten ile dünyaevine girdi. Ünlü çift, geçen haftalarda Dubai'ye yerleşecekleri yönündeki haberlerle gündem oldu.
Ünlü şarkıcının bir kozmetik firması ile anlaştığı ve bu yüzden eşiyle birlikte Dubai'ye gitmeye karar verdiği öne sürüldü.
30'dan fazla değerli mülkü olduğu söylenen gayrimenkul zengini Seda Sayan'ın bu yüzden oturduğu villayı satılığa çıkardığı da konuşulanlar arasında yer aldı.
Seda Sayan'ın eşiyle birlikte taşındığı ve dekorasyonuna servet harcadığı Sarıyer'deki lüks sitede yer alan villası için 7 milyon dolar istediği söylendi.
Seda Sayan'ın satışta önceliği komşularına tanıdığı ve şu mesajı attığı belirtildi: "Çok severek oturduğumuz, her santimine emek harcadığımız evimizi satıyoruz. Öncelik siz komşularımızın hakkıdır düşüncesiyle haber vermek istedik"
İDDİALARI YALANLADI
Ancak Seda Sayan bu haberleri "Öyle bir şey yok. Buradayız. İşimiz, gücümüz burada, nereye gideceğiz" sözleriyle yalanladı.
Günaydın yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazısında konuyu köşesine taşıdı. Cankurt, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Çok sevdiğim, 'Gerçeklerin er geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır' sözünü daha dün Hacı Sabancı'ya ithafen kullanmıştım! Şimdi de aynı sözü Seda Sayan'a söylüyorum!
21 Aralık'ta, Seda Sayan'ın kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten ile Dubai'ye yerleşmeye karar verdiğini ve oturdukları villasını satışa çıkardığını yazmıştım. Seda Sayan önceki gün haberimi yalanlamış; 'Öyle bir şey yok. Buradayız. İşimiz gücümüz burada' demiş.
Ben de 'Pes' diyorum. Çünkü o günkü haberimde, Seda Sayan'ın komşularına mektup gönderip Dubai'ye yerleşmeye karar verdiklerini o yüzden villasını sattığını ve 'öncelik sizin' diyerek villayı önce komşularına teklif ettiğini de eklemiştim.
Madem öyle bir şey yok, komşularına neden böyle bir şey söyledin ve neden villanı onlara satmaya çalıştın? Yoksa tüm bunlar, daha önce de satışa çıkardığın villanı satma taktiği miydi?"
İşte Seda Sayan'ın o mesajı...
LÜKS VİLLASI GÖZ KAMAŞTIRDI
Öte yandan Seda Sayan'ın "Her santimine emek harcadık" dediği evi de merak konusu oldu. İşte Seda Sayan'ın lüks villasından kareler...
Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in evi...
Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in evi...
Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in evi...