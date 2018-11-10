Evleri yanan çift, gözyaşlarına boğuldu
Adana'da iki katlı müstakil evin üst katı, elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında, kullanılmaz hale geldi. Evleri yanan 3 yıllık evli Sabri ve Gamze Yenidoğan çifti, gözyaşı döküp baygınlık geçirdi.
10 Kasım 2018 Cumartesi, 13:00:44 Güncelleme: 13:13:52
Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi 1922 Sokak'ta oturan Orhan Yenidoğan, iki katlı evin üst katında oturan, seyyar balıkçılık yapan oğlu Sabri Yenidoğan'ı saat 05.00 sıralarında uyandırıp, balık pazarına gönderdikten sonra tekrar uykuya daldı. Yenidoğan, bir süre sonra tekrar uyandığındığı eve duman dolduğunu gördü, itfaiyeye haber verdi.
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