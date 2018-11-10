Evleri yanan çift, gözyaşlarına boğuldu

Adana'da iki katlı müstakil evin üst katı, elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında, kullanılmaz hale geldi. Evleri yanan 3 yıllık evli Sabri ve Gamze Yenidoğan çifti, gözyaşı döküp baygınlık geçirdi.

10 Kasım 2018 Cumartesi, 13:00:44 Güncelleme: 13:13:52
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Evleri yanan çift, gözyaşlarına boğuldu

Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi 1922 Sokak'ta oturan Orhan Yenidoğan, iki katlı evin üst katında oturan, seyyar balıkçılık yapan oğlu Sabri Yenidoğan'ı saat 05.00 sıralarında uyandırıp, balık pazarına gönderdikten sonra tekrar uykuya daldı. Yenidoğan, bir süre sonra tekrar uyandığındığı eve duman dolduğunu gördü, itfaiyeye haber verdi.

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Evleri yanan çift, gözyaşlarına boğuldu

Komşularına da haber veren Orhan Yenidoğan, itfaiye ekibi gelene kadar üst kattaki oğlunun yaşadığı evi saran alevlere hortumla müdahale etti. Gelen itfaiye ekibi, alevlere müdahale etti.

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Evleri yanan çift, gözyaşlarına boğuldu

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Evin etrafında toplanan Yenidoğan'ın yakınları, itfaiye erlerinin çalışması yaşlı gözlerle izledi.

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Evleri yanan çift, gözyaşlarına boğuldu

2 yaşındaki kızı ile babasının evinde bulunan Gamze Yenidoğan (19) ile balık pazarındaki Sabri Yenidoğan da yangını haber alıp geldi.

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Evleri yanan çift, gözyaşlarına boğuldu

Gamze Yenidoğan (19), evinin yanan halini görünce, gözyaşlarını tutamadı. Ağlamaktan konuşmayan Yenidoğan, sinir krizi geçirip bayıldı.

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