Yolda bulduklarıyla zengin oldu

Avustralya'da aracıyla ilerlerken tuvalet ihtiyacını gidermek için bir yerde duran Clifford Coulthard adlı bir kişi, bulduklarıyla zengin oldu.
10 Kasım 2018 Cumartesi, 14:33:00
Güncelleme: 14:40:23
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Avustralya'da Flinders Ranges sıradağının bulunduğu ve Warrantyi olarak bilinen bir bölgede tuvalet ihtiyacını gidermek için bir yer arayan Clifford Coulthard, Aborjinlere ait eski bir yerleşim alanına denk geldi.
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Söz konusu alanın Avustralya'daki en eski Aborjin yerleşim alanı olduğu belirtildi
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Avustralya'da Flinders Ranges sıradağının bulunduğu ve Warrantyi olarak bilinen bir bölgede tuvalet ihtiyacını gidermek için bir yer arayan Clifford Coulthard, Aborjinlere ait eski bir yerleşim alanına denk geldi.
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Adelaide kentinin 550 kilometre kuzeyinde bulunan 49 bin yıllık sığınağın, en eski Aborjin yerleşim alanı olduğu belirtildi.
Bu keşif ayrıca insanların 'megafauna' olarak bilinen büyük veya dev hayvanlarla ilişkisinin varlığına dair ilk güvenilir kanıt da oldu.
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Konuyla ilgili ABC'ye konuşan ve araçtaki isimlerden arkeolog Giless Hamm "Doğa çağırdı ve Cliff yürüyüp bu inanılmaz sanat eserini keşfetti.