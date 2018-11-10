Evinin yandığını gören kadın gözyaşları içinde bayıldı

Adana’da elektrik kontağından çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi kadın ve kadının annesi, gözyaşlarına boğulurken sinir krizi geçirip baygınlık geçirdi. Yangın, Yüreğir İlçesi Güzelevler Mahallesi 1922 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar müstakil evden dumanlar yükseldiğini görmesi üzerine durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken ev kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi kadın ve kadının annesi gözyaşlarına boğuldu Yangın sırasında, evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Yangın haberini alan ev sahibi kadın ile kadının annesi koşarak evlerine geldi. Ev sahibi kadın gözyaşları içerisi feryat edip evinde geri kalan eşyalara bakıp baygınlık geçirdi. Ev sahibinin annesi ise evi gördüğü an baygınlık geçirdi.
Evinin yandığını gören kadın gözyaşları içinde bayıldı10 Kasım 2018, Cumartesi
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