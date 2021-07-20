Evinin önünde oynarken kaybolan ve derede bulunan Ecrin'in cenazesini babası gözyaşlarıyla teslim aldı
Antalya'nın Serik ilçesinde, evinin önünde oynarken kaybolan ve 31 saatlik arama çalışmasının ardından derede ulaşılan 2 yaşındaki Ecrin Keskin'in cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Baba Ferhat Keskin, cenazeyi gözyaşlarıyla teslim aldı. Uncalı Kent Mezarlığı'na getirilen Ecrin Keskin'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Serik'e götürüldü.
20.07.2021 12:56
- Son Güncelleme: 20.07.2021 13:05