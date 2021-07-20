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Evinin önünde oynarken kaybolan ve derede bulunan Ecrin'in cenazesini babası gözyaşlarıyla teslim aldı

Antalya'nın Serik ilçesinde, evinin önünde oynarken kaybolan ve 31 saatlik arama çalışmasının ardından derede ulaşılan 2 yaşındaki Ecrin Keskin'in cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Baba Ferhat Keskin, cenazeyi gözyaşlarıyla teslim aldı. Uncalı Kent Mezarlığı'na getirilen Ecrin Keskin'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Serik'e götürüldü.

20.07.2021 12:56 - Son Güncelleme: 20.07.2021 13:05
Evinin önünde oynarken kaybolan ve derede bulunan Ecrin'in cenazesini babası gözyaşlarıyla teslim aldı

Serik ilçesi Kadriye Mahallesi Beşgöz mevkisinde yaşayan Keskin ailesinin küçük kızı Ecrin, pazar günü saat 15.00'te, evlerinin önünde oynarken bir anda kayboldu.

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Evinin önünde oynarken kaybolan ve derede bulunan Ecrin'in cenazesini babası gözyaşlarıyla teslim aldı

Babaanne Fatma Keskin'in haber vermesi üzerine gelen baba Ferhat ve anne Zübeyde Keskin'in yakınlarıyla birlikte aradığı Ecrin, bulunamadı.

Evinin önünde oynarken kaybolan ve derede bulunan Ecrin'in cenazesini babası gözyaşlarıyla teslim aldı

Polis, jandarma, AFAD, İHH ekipleri ve çok sayıda kişinin katıldığı aramalarda, evin yakınında bulunan Beşgöz Deresi'nde çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Evinin önünde oynarken kaybolan ve derede bulunan Ecrin'in cenazesini babası gözyaşlarıyla teslim aldı

Küçük kızın dereye düştüğünü düşünen görevliler, 31 saat boyunca yapılan aramalar sonunda Ecrin Keskin'in cansız bedenini dün akşam saatlerinde buldu.

Evinin önünde oynarken kaybolan ve derede bulunan Ecrin'in cenazesini babası gözyaşlarıyla teslim aldı

Derenin golf sahası tesisiyle birleştiği köprü altına giren ekipler, Ecrin Keskin'i bulunduğu yerden çıkardı.