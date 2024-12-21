Evini satışa çıkardı! Seda Sayan Türkiye’yi terk ediyor! İşte taşınacağı ülke ve 7 milyon dolar istediği süper lüks villası...

30'dan fazla değerli mülkü olduğu söylenen gayrimenkul zengini Seda Sayan, bu yüzden oturduğu villayı satıyor.

7 MİLYON DOLAR! Seda Hanım'ın, geçtiğimiz yıl eşiyle birlikte taşındığı ve dekorasyonuna servet harcadığı Sarıyer'deki lüks sitede yer alan villası için 7 milyon dolar istediğini öğrendim.

ÖNCELİK KOMŞULARIN! Ancak Seda Hanım, emlakçıya gidip villasını satışa çıkarmadan önce komşularına bir mektup yazıp "öncelik sizin" demiş!

Komşularına yazdığı mektupta, 'Çok severek oturduğumuz, her santimine emek harcadığımız evimizi satıyoruz. Öncelik siz komşularımızın hakkıdır düşüncesiyle haber vermek istedik' diyen Seda Hanım'ın komşularına gösterdiği saygıya, bu kadar ince düşünmesine ve naifliğine şapka çıkarıyorum"