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Evini satışa çıkardı! Seda Sayan Türkiye'yi terk ediyor! İşte taşınacağı ülke ve 7 milyon dolar istediği süper lüks villası...

Nisan 2022'de kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile dünyaevine giren Seda Sayan cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Attığı her adımla adından söz ettiren Sayan'ın bu kez Türkiye'den taşınma kararı aldığı ve dekorasyonuna servet harcadığı Sarıyer'deki lüks villasını satışa çıkardığı iddia edildi. İşte Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in taşınacağı ülke ve 7 milyon dolar istediği süper lüks villası...

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Giriş Tarihi :21 Aralık 2024 , 11:24 Güncelleme Tarihi :21 Aralık 2024 , 11:24
Evini satışa çıkardı! Seda Sayan Türkiye’yi terk ediyor! İşte taşınacağı ülke ve 7 milyon dolar istediği süper lüks villası...

Oğulcan Engin adında bir oğlu olan ünlü şarkıcı Seda Sayan; kariyeri, özel hayatı ve açıklamalarıyla yıllarca gündemde kalmayı başardı.

Evini satışa çıkardı! Seda Sayan Türkiye’yi terk ediyor! İşte taşınacağı ülke ve 7 milyon dolar istediği süper lüks villası...

Özellikle evlilikleriyle çok konuşulan ünlü şarkıcı, Nisan 2022'de kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile nikah masasına oturdu.

Evini satışa çıkardı! Seda Sayan Türkiye’yi terk ediyor! İşte taşınacağı ülke ve 7 milyon dolar istediği süper lüks villası...

Tüm boşanma haberlerine inat Ökten ile mutlu bir evlilik sürdüren Sayan, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

Evini satışa çıkardı! Seda Sayan Türkiye’yi terk ediyor! İşte taşınacağı ülke ve 7 milyon dolar istediği süper lüks villası...

Sayan'ın Türkiye'den taşınma kararı aldığı ve dekorasyonuna servet harcadığı Sarıyer'deki lüks villasını satışa çıkardığı öğrenildi.

Evini satışa çıkardı! Seda Sayan Türkiye’yi terk ediyor! İşte taşınacağı ülke ve 7 milyon dolar istediği süper lüks villası...

Sabah'tan Bülent Cankurt, bugünkü yazısında konuyla ilgili şu ifadeleri kaleme aldı: "Ünlü sanatçı, bir kozmetik firması ile anlaşmış ve bu yüzden eşiyle birlikte Dubai'ye yerleşmeye karar vermiş.

Evini satışa çıkardı! Seda Sayan Türkiye’yi terk ediyor! İşte taşınacağı ülke ve 7 milyon dolar istediği süper lüks villası...

30'dan fazla değerli mülkü olduğu söylenen gayrimenkul zengini Seda Sayan, bu yüzden oturduğu villayı satıyor.

Evini satışa çıkardı! Seda Sayan Türkiye’yi terk ediyor! İşte taşınacağı ülke ve 7 milyon dolar istediği süper lüks villası...

7 MİLYON DOLAR!

Seda Hanım'ın, geçtiğimiz yıl eşiyle birlikte taşındığı ve dekorasyonuna servet harcadığı Sarıyer'deki lüks sitede yer alan villası için 7 milyon dolar istediğini öğrendim.

Evini satışa çıkardı! Seda Sayan Türkiye’yi terk ediyor! İşte taşınacağı ülke ve 7 milyon dolar istediği süper lüks villası...

ÖNCELİK KOMŞULARIN!

Ancak Seda Hanım, emlakçıya gidip villasını satışa çıkarmadan önce komşularına bir mektup yazıp "öncelik sizin" demiş!

Evini satışa çıkardı! Seda Sayan Türkiye’yi terk ediyor! İşte taşınacağı ülke ve 7 milyon dolar istediği süper lüks villası...

Komşularına yazdığı mektupta, 'Çok severek oturduğumuz, her santimine emek harcadığımız evimizi satıyoruz. Öncelik siz komşularımızın hakkıdır düşüncesiyle haber vermek istedik' diyen Seda Hanım'ın komşularına gösterdiği saygıya, bu kadar ince düşünmesine ve naifliğine şapka çıkarıyorum"

Evini satışa çıkardı! Seda Sayan Türkiye’yi terk ediyor! İşte taşınacağı ülke ve 7 milyon dolar istediği süper lüks villası...

İŞTE LÜKS VİLLASI!
Seda Sayan'ın 7 milyon dolar istediği Sarıyer'deki lüks villası da merak konusu oldu. İşte Çağlar Ökten ve Seda Sayan'ın villasından kareler...

Evini satışa çıkardı! Seda Sayan Türkiye’yi terk ediyor! İşte taşınacağı ülke ve 7 milyon dolar istediği süper lüks villası...

Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in lüks villasından kareler

Evini satışa çıkardı! Seda Sayan Türkiye’yi terk ediyor! İşte taşınacağı ülke ve 7 milyon dolar istediği süper lüks villası...

Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in lüks villasından kareler

Evini satışa çıkardı! Seda Sayan Türkiye’yi terk ediyor! İşte taşınacağı ülke ve 7 milyon dolar istediği süper lüks villası...

Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in lüks villasından kareler

Evini satışa çıkardı! Seda Sayan Türkiye’yi terk ediyor! İşte taşınacağı ülke ve 7 milyon dolar istediği süper lüks villası...

Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in lüks villasından kareler

Evini satışa çıkardı! Seda Sayan Türkiye’yi terk ediyor! İşte taşınacağı ülke ve 7 milyon dolar istediği süper lüks villası...

Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in lüks villasından kareler

Evini satışa çıkardı! Seda Sayan Türkiye’yi terk ediyor! İşte taşınacağı ülke ve 7 milyon dolar istediği süper lüks villası...

Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in lüks villasından kareler

Evini satışa çıkardı! Seda Sayan Türkiye’yi terk ediyor! İşte taşınacağı ülke ve 7 milyon dolar istediği süper lüks villası...

Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in lüks villasından kareler

Evini satışa çıkardı! Seda Sayan Türkiye’yi terk ediyor! İşte taşınacağı ülke ve 7 milyon dolar istediği süper lüks villası...

Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in lüks villasından kareler