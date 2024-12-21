Evini satışa çıkardı! Seda Sayan Türkiye’yi terk ediyor! İşte taşınacağı ülke ve 7 milyon dolar istediği süper lüks villası...

Oğulcan Engin adında bir oğlu olan ünlü şarkıcı Seda Sayan; kariyeri, özel hayatı ve açıklamalarıyla yıllarca gündemde kalmayı başardı.
Özellikle evlilikleriyle çok konuşulan ünlü şarkıcı, Nisan 2022'de kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile nikah masasına oturdu.
Tüm boşanma haberlerine inat Ökten ile mutlu bir evlilik sürdüren Sayan, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.
Sayan'ın Türkiye'den taşınma kararı aldığı ve dekorasyonuna servet harcadığı Sarıyer'deki lüks villasını satışa çıkardığı öğrenildi.
Sabah'tan Bülent Cankurt, bugünkü yazısında konuyla ilgili şu ifadeleri kaleme aldı: "Ünlü sanatçı, bir kozmetik firması ile anlaşmış ve bu yüzden eşiyle birlikte Dubai'ye yerleşmeye karar vermiş.
30'dan fazla değerli mülkü olduğu söylenen gayrimenkul zengini Seda Sayan, bu yüzden oturduğu villayı satıyor.
7 MİLYON DOLAR!
Seda Hanım'ın, geçtiğimiz yıl eşiyle birlikte taşındığı ve dekorasyonuna servet harcadığı Sarıyer'deki lüks sitede yer alan villası için 7 milyon dolar istediğini öğrendim.
ÖNCELİK KOMŞULARIN!
Ancak Seda Hanım, emlakçıya gidip villasını satışa çıkarmadan önce komşularına bir mektup yazıp "öncelik sizin" demiş!
Komşularına yazdığı mektupta, 'Çok severek oturduğumuz, her santimine emek harcadığımız evimizi satıyoruz. Öncelik siz komşularımızın hakkıdır düşüncesiyle haber vermek istedik' diyen Seda Hanım'ın komşularına gösterdiği saygıya, bu kadar ince düşünmesine ve naifliğine şapka çıkarıyorum"
İŞTE LÜKS VİLLASI!
Seda Sayan'ın 7 milyon dolar istediği Sarıyer'deki lüks villası da merak konusu oldu. İşte Çağlar Ökten ve Seda Sayan'ın villasından kareler...