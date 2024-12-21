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4 yıllık eski eşiyle aynı dizide rol alıyordu! Ecem Erkek’e Hülya Avşar’dan “Ünlenince mi boşandın” sorusu! İşte yanıtı...

Güldür Güldür'de canlandırdığı Naime karakteriyle hafızalara kazınan Ecem Erkek, son dönemlerde verdiği kilolar ve rol aldığı filmlerle sık sık gündem oldu. Ünlü oyuncu şimdi ise Hülya Avşar'ın YouTube programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Özellikle Erkek'in "Ünlenince mi boşandın" sorusuna verdiği yanıt çok konuşuldu. Öte yandan Erkek'in kendisi gibi oyuncu olan eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı.

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Giriş Tarihi :21 Aralık 2024 , 14:29 Güncelleme Tarihi :21 Aralık 2024 , 14:29
4 yıllık eski eşiyle aynı dizide rol alıyordu! Ecem Erkek’e Hülya Avşar’dan Ünlenince mi boşandın sorusu! İşte yanıtı...

Güldür Güldür'de canlandırdığı Naime karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Ecem Erkek, son dönemlerde verdiği kilolar ve rol aldığı filmlerle sık sık gündem oldu.

4 yıllık eski eşiyle aynı dizide rol alıyordu! Ecem Erkek’e Hülya Avşar’dan Ünlenince mi boşandın sorusu! İşte yanıtı...

Kısa süre önce 10 kilo veren ünlü oyuncu, şimdi ise Hülya Avşar'ın YouTube programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

4 yıllık eski eşiyle aynı dizide rol alıyordu! Ecem Erkek’e Hülya Avşar’dan Ünlenince mi boşandın sorusu! İşte yanıtı...

Hülya Avşar'ın programına konuk olan Ecem Erkek, Hülya Avşar'ın "Ünlenince mi boşandın" sorusunu samimiyetle yanıtladı.

4 yıllık eski eşiyle aynı dizide rol alıyordu! Ecem Erkek’e Hülya Avşar’dan Ünlenince mi boşandın sorusu! İşte yanıtı...

Ünlü oyuncu, boşanmasıyla ilgili soruyu şöyle cevapladı: "Aslında öyle olmadı. 2019 yılında biz ayrıldık.

4 yıllık eski eşiyle aynı dizide rol alıyordu! Ecem Erkek’e Hülya Avşar’dan Ünlenince mi boşandın sorusu! İşte yanıtı...

Pandemi vardı hatta o zaman. Bazen olmuyor ve zorlamamak gerekiyor. Birbirimizi üzmeden ayrıldık"

4 yıllık eski eşiyle aynı dizide rol alıyordu! Ecem Erkek’e Hülya Avşar’dan Ünlenince mi boşandın sorusu! İşte yanıtı...

Erkek, Avşar'ın "Sonra hayatına kimse girdi mi?" sorusu karşısında da şu ifadeleri kullandı: "Girdi de ne oldu? Bak buraya yine sap gibi geldim. Ben çıktığım iki insanda da güçlü kadının sevilmediğini gördüm"

4 yıllık eski eşiyle aynı dizide rol alıyordu! Ecem Erkek’e Hülya Avşar’dan Ünlenince mi boşandın sorusu! İşte yanıtı...

ESKİ EŞİ DE OYUNCU!
Açıklamalarının ardından Ecem Erkek'in eski eşi de merak konusu oldu.

4 yıllık eski eşiyle aynı dizide rol alıyordu! Ecem Erkek’e Hülya Avşar’dan Ünlenince mi boşandın sorusu! İşte yanıtı...

ECEM ERKEK'İN ESKİ EŞİ KİM?
Başarılı oyuncu Ecem Erkek, 2016 yılında Yüce Armağan Erkek ile evlendi ancak çift 2020 yılında boşandı.

4 yıllık eski eşiyle aynı dizide rol alıyordu! Ecem Erkek’e Hülya Avşar’dan Ünlenince mi boşandın sorusu! İşte yanıtı...

Ecem Erkek, boşandıktan sonra da eşinin soyadını kullanmaya devam etti.

4 yıllık eski eşiyle aynı dizide rol alıyordu! Ecem Erkek’e Hülya Avşar’dan Ünlenince mi boşandın sorusu! İşte yanıtı...

Öte yandan Ecem Erkek, aynı üniversiteden mezun olduğu eski eşi Yüce Armağan Erkek ile Hayat Sırları dizisinde birlikte rol aldı.

4 yıllık eski eşiyle aynı dizide rol alıyordu! Ecem Erkek’e Hülya Avşar’dan Ünlenince mi boşandın sorusu! İşte yanıtı...

Ecem Erkek ve eski eşi Yüce Armağan Erkek

4 yıllık eski eşiyle aynı dizide rol alıyordu! Ecem Erkek’e Hülya Avşar’dan Ünlenince mi boşandın sorusu! İşte yanıtı...

Ecem Erkek ve eski eşi Yüce Armağan Erkek

4 yıllık eski eşiyle aynı dizide rol alıyordu! Ecem Erkek’e Hülya Avşar’dan Ünlenince mi boşandın sorusu! İşte yanıtı...

Ecem Erkek ve eski eşi Yüce Armağan Erkek