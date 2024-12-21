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79 yaşındaki Mustafa Keser’den kötü haber! Kanser olduğunu açıkladı

Türk ses sanatçısı ve besteci Mustafa Keser'den kötü haber geldi. Öksürük problemi nedeniyle hastaneye başvuran ünlü şarkıcı Mustafa Keser, kanser olduğunu öğrendi. Bir ödül törenine katılan ünlü şarkıcı, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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Giriş Tarihi :21 Aralık 2024 , 08:53 Güncelleme Tarihi :21 Aralık 2024 , 08:53
79 yaşındaki Mustafa Keser’den kötü haber! Kanser olduğunu açıkladı

Şarkıları ve güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Mustafa Keser'den gelen son dakika haberi sevenlerini üzdü.

79 yaşındaki Mustafa Keser’den kötü haber! Kanser olduğunu açıkladı

Öksürük problemi nedeniyle hastaneye başvuran ünlü şarkıcı Mustafa Keser'e yapılan detaylı tetkikler sonrasında kanser teşhisi konulduğu öğrenildi.

79 yaşındaki Mustafa Keser’den kötü haber! Kanser olduğunu açıkladı

Bir ödül törenine katılan ünlü şarkıcı, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Keser, "Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum" ifadelerini kullandı.

79 yaşındaki Mustafa Keser’den kötü haber! Kanser olduğunu açıkladı

Magazin Burada'nın haberine göre, 1 ay önce kanser olduğunu öğrenen Mustafa Keser'in pazartesi günü yapılacak son tahlil ve tetkiklerin ardından 2025 yılının ilk günlerinde ameliyat olacağı öğrenildi.

79 yaşındaki Mustafa Keser’den kötü haber! Kanser olduğunu açıkladı

EŞİNİN DE KANSER OLDUĞUNU AÇIKLADI

Usta sanatçı Keser'in eşinin de kanser tedavisi gördüğü ortaya çıktı.

79 yaşındaki Mustafa Keser’den kötü haber! Kanser olduğunu açıkladı

Keser, açıklamasında "Eşim de kanser tedavisi görüyor ona bakmak durumundayım" dedi.