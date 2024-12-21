79 yaşındaki Mustafa Keser’den kötü haber! Kanser olduğunu açıkladı

Şarkıları ve güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Mustafa Keser'den gelen son dakika haberi sevenlerini üzdü.
Öksürük problemi nedeniyle hastaneye başvuran ünlü şarkıcı Mustafa Keser'e yapılan detaylı tetkikler sonrasında kanser teşhisi konulduğu öğrenildi.
Bir ödül törenine katılan ünlü şarkıcı, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Keser, "Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum" ifadelerini kullandı.
Magazin Burada'nın haberine göre, 1 ay önce kanser olduğunu öğrenen Mustafa Keser'in pazartesi günü yapılacak son tahlil ve tetkiklerin ardından 2025 yılının ilk günlerinde ameliyat olacağı öğrenildi.
EŞİNİN DE KANSER OLDUĞUNU AÇIKLADI
Usta sanatçı Keser'in eşinin de kanser tedavisi gördüğü ortaya çıktı.