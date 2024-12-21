79 yaşındaki Mustafa Keser’den kötü haber! Kanser olduğunu açıkladı

Şarkıları ve güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Mustafa Keser 'den gelen son dakika haberi sevenlerini üzdü.

Bir ödül törenine katılan ünlü şarkıcı, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Keser, "Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum" ifadelerini kullandı.