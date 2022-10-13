🌹CUMA MESAJLARI YENİ 2022! DUALI, HADİSLİ, AYETLİ, KISA, UZUN, GİFLİ, HAREKETLİ, İLAHİLİ, Cuma Mesajları sözleri RESİMLİ PAYLAŞ İNDİR!
Dualı, kısa, uzun, ayetli, hadisli, hareketli, GİFLİ, resimli cuma mesajlarını haberimizde derledik! Çevrenize, akrabalarınıza ve tüm sevdiklerinize gönderebileceğini yeni 2022 cuma mesajları burada! Mübarek Cuma gününde camilere akın edecek olan binlerce Müslüman, Twitter, Facebook ve Instagram hesapları üzerinden paylaşabileceği cuma mesajlarını araştırıyor. İşte 14 Ekim 2022 'Hayırlı Cumalar' ve 'Cumamız Mübarek Olsun' mesajları...
Resimli cuma mesajları bu adreste! 2022 yılının en güzel 'Hayırlı Cumalar' sözlerini bu içeriğimizde topladık! Bir cuma gününe daha kavuşmanın mutluluğunu yaşayan milyonlarca vatandaş Whatsapp, Instagram ve Facebook paylaşımları ile sevdiklerinin cuma gününü tebrik etmek istiyor. Bu noktada dualı, ayetli ve hadisli cuma mesajlarını araştırıyor. İşte 🌹CUMA MESAJLARI YENİ 2022! DUALI, HADİSLİ, AYETLİ, KISA, UZUN, GİFLİ, HAREKETLİ, İLAHİLİ, Cuma Mesajları sözleri RESİMLİ PAYLAŞ İNDİR!
CUMA MESAJLARI YENİ 2022
"Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra, kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Lütfu en bol olan Sensin." Al-i İmran Suresi -8-
Cuma günü, iyiliklerin hazinesidir ve güzel şeylerin menbaıdır." Allah Cumanızı Kabul ve Mübarek Eylesin..
Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.
Allah aşkı neler yaptırmaz ki insana? Bir can değil, binlercesi feda olsun yoluna. Cumanız Mübarek Olsun.
Cuma günü tırnağını kesen kimse,bir hafta,belalardan emin olur inş." Allah Cumanızı Kabul ve Mübarek Eylesin..
Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Cennette gezenlerden eylesin! Hayırlı Cumalar.
Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz(Cuma suresi 9-10)
İki dua vardır ki, reddedilmez; o dua edenlerle Allah arasında bir perde yoktur;Biri, zulüm gören kişinin duası öbürü de mü"minin kardeşine gıyabında ettiği dua" Hayırlı Cumalar.
İmkanım yoktu deme, kendine doğruyu söyle; üşendim de, tembellik ettim de, yapmak içimden gelmedi de, hiç değilse yattım de. Ne dersen de ama imkanım yoktu deme… Unutma; İman en büyük imkandır. İmanı olanın, imkanı tükenmez. Hayırlı, nurlu cumalar. Cumamız mübarek olsun.
Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek dinimizin seçtiği haftanın özel günü olan cumanızı kutlarım.
Elimde bir şeyim yok deme: Yüzündeki tebessüm en büyük sadakadır. Diyecek sözüm yok deyipte susma: Allah'ın selamı en büyük kelamdır. Kimseye yardım edemiyorum deyip ümidini kesme: Ettiğin dua en büyük yardımdır. Ümidim yok deyip gaflete dalma: Rabbimin kapısı her zaman açıktır. Dua ve Selametle Hayırlı Cumalar.
Allah'ım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur.Omzumuzda onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi! Derinden bir of değil, yürekten bir af diliyoruz. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter. Hayırlı Nurlu Cumalar.