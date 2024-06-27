İl isimlerinin gizemli öyküsü! Hangi şehir adını nereden alıyor? Kendi memleketinize bile şaşıracaksınız

Daha önce Türkiye'nin 81 ilinin isimlerinin nereden geldiğini düşündünüz mü? Her bir il ismi, kendi içinde tarih, kültür ve efsaneler barındıran çeşitli anlamlar taşır. Söz konusu illerde yaşayan insanların bile çoğu zaman tam olarak bilmediği bu isimlerin kökenleri, derin bir araştırma ve merak gerektiriyor. Ancak bazı şehirlerin isimleri öyle ilginçtir ki, anlamlarını öğrendiğinizde şaşırmamak elde değil. İşte 81 ilin isimlerinin kökenleri ve ilginç hikayeleri...
Daha önce Türkiye'nin 81 ilinin isimlerinin nereden geldiğini düşündünüz mü? Her şehrin ismi, o bölgenin tarihini, kültürünü ve yaşam tarzını yansıtan birer ayna gibidir.
81 İLİ İSİMLERİNİN GİZEMLİ ÖYKÜLERİ
Ancak bazı şehirlerin isimleri öyle ilginçtir ki, anlamlarını öğrendiğinizde şaşırmamak elde değil. İşte 81 ilin isimlerinin kökenleri ve ilginç hikayeleri...
ANKARA: İslam kaynaklarında Ankara'nın adı Enguru olarak geçer. Kimilerine göre Ankara sözü Farsça "Üzüm" anlamına gelen Engür'den, ya da Yunanca'da Koruk anlamına gelen"Aguirada'dan türemiştir. Bazılarına Hint-Avrupa dillerindeki "Eğmek" anlamına gelen Ank ya da Sankskritçe de; "Kıvrıntı", anlamına gelen ankaba'dan veya Latince'den çengel anlamına gelen uncus'dan türediği ileri sürülmektedir. Frig dilinde Ank "engebeli, karışık arazi anlamına gelir." Şehrin diğer isimleri; Ankyra, Ankura, Ankuria, Angur, Engürlü, Engürüye, Angare, Angera, Ancora, Ancora ve son olarak Ankara şeklini almıştır.