İl isimlerinin gizemli öyküsü! Hangi şehir adını nereden alıyor? Kendi memleketinize bile şaşıracaksınız

Daha önce Türkiye'nin 81 ilinin isimlerinin nereden geldiğini düşündünüz mü? Her bir il ismi, kendi içinde tarih, kültür ve efsaneler barındıran çeşitli anlamlar taşır. Söz konusu illerde yaşayan insanların bile çoğu zaman tam olarak bilmediği bu isimlerin kökenleri, derin bir araştırma ve merak gerektiriyor. Ancak bazı şehirlerin isimleri öyle ilginçtir ki, anlamlarını öğrendiğinizde şaşırmamak elde değil. İşte 81 ilin isimlerinin kökenleri ve ilginç hikayeleri...