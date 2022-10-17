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Bartın Amasra'da maden faciası sonrası eşini hastanede tek çizmeyle bekleyen kadın konuştu: Yüreğimiz ağzımızda bekledik

Bartın'da Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlamada yaralanan eşi Burak Sümertaş'ı (27), teslim edilen çizmesi ile hastanede kapısında bekleyen Ceren Sümertaş (26), "Yüreğimiz ağzımızda bekledik ama şu an iyi. Eşimin çizmesiydi, bana teslim ettiler. Diğer ayağı ağrıdığı için ambulansta çıkarmışlar. O yüzden diğeri yok" dedi.

DHA
17.10.2022 09:49 - Son Güncelleme: 17.10.2022 09:49
Bartın Amasra’da maden faciası sonrası eşini hastanede tek çizmeyle bekleyen kadın konuştu: Yüreğimiz ağzımızda bekledik

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ndeki maden ocağında 14 Ekim'de grizu patlaması meydana geldi. Patlamada 41 işçi hayatını kaybetti, 11 işçi tedavi altına alındı.

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Bartın Amasra’da maden faciası sonrası eşini hastanede tek çizmeyle bekleyen kadın konuştu: Yüreğimiz ağzımızda bekledik

Patlamadan sonra ocaktan çıkarılarak Bartın Devlet Hastanesi'ne getirilen madenci Burak Sümertaş'ın eşi Ceren Sümertaş, önce sahada ardından hastane önünde beklemeye başladı. Eşinin çizmesi ile beklediği sırada dikkati çeken Ceren Sümertaş, konuştu.

Bartın Amasra’da maden faciası sonrası eşini hastanede tek çizmeyle bekleyen kadın konuştu: Yüreğimiz ağzımızda bekledik

'NEFES ALMAYA BAŞLAYINCA BİRAZ YÜRÜMÜŞ'
Eşinin ilk çıkanlardan biri olduğunu belirten Ceren Sümertaş, "Şu an çok şükür iyi, normal odaya alındı. Yüreğimiz ağzımızda bekledik ama şu an iyi.

Bartın Amasra’da maden faciası sonrası eşini hastanede tek çizmeyle bekleyen kadın konuştu: Yüreğimiz ağzımızda bekledik

Eşimin çizmesiydi, bana teslim ettiler. Diğer ayağı ağrıdığı için ambulansta çıkarmışlar. O yüzden diğeri yok. Şehitlerimizin yakınlarının başı sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Bartın Amasra’da maden faciası sonrası eşini hastanede tek çizmeyle bekleyen kadın konuştu: Yüreğimiz ağzımızda bekledik

Çizmeyi atmadığını ifade eden Sümertaş, "Vücudunda herhangi bir şey yok. Maskesini takmış. Nefes almaya başlayınca biraz yürümüş.

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