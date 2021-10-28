Denizli'de sevgili tarafından boğazı kesilen Şebnem Şirin ünlü iş insanının torunu çıktı!
Denizli'de ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin için Türkiye yasa boğulurken flaş detaylar ortaya çıkmaya başladı. Gelen son dakika haberine göre, katil Furkan Zıbıncı'nın cinsel istismardan gaspa kadar 6 ayrı suçtan sabıka kaydı bulunduğu belirlendi. Öte yandan Şebnem Şirin'in ünlü iş insanının torunu olduğu ortaya çıktı. İfadesinde Şebnem Şirin ile birlikte yemek yedikten sonra aparta gittiklerini söyleyen Furkan Zıbıncı'nın eve gittikten sonra her şeyin normal olduğunu ama ne olduysa sabah olduğunu ancak olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.
Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından ayrılmak istediği için Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir apartta boğazı ve boynundan bıçaklanarak öldürüldü. Olay Türkiye'yi derinden sarstı.
Şebnem Şirin'in katledilmesi sonrası zanlı Furkan Zıbıncı ile ilgili şok detaylar ortaya çıktı. Katil Furkan Zıbıncı'nın suç makinesi olduğu öğrenilirken, katledilen Şebnem Şirin'in erkek arkadaşı ile ilgili daha önce emniyete hiçbir başvuruda bulunmadığı belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları...
ŞEBNEM ŞİRİN, ERKEK ARKADAŞI FURKAN ZIBINCI TARAFINDAN BOĞAZINDAN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 25 yaşındaki Şebnem Şirin, 26 yaşındaki erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğaz ve boynundan bıçaklanarak öldürüldü.
Şebnem Şirin'in, kaldıkları apartta Furkan Zıbıncı'ya ayrılmak istediğini söylediği, bunun üzerine tartışma çıktığı belirtildi. Furkan Zıbıncı'nın ayrılmamakta direndiği ve Şebnem Şirin'i vahşice boğazından ve boynundan bıçaklayarak katlettiği ortaya çıktı.
ŞEBNEM ŞİRİN'İ POLİSLER EVİN SALONUNDA KANLAR İÇİNDE BULDU
Furkan Zıbıncı ve Şebnem Şirin arasında çıkan tartışma sonrası komşuların seslerden endişelendiği ve polise haber verdiği öğrenildi.