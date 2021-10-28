Denizli’de sevgili tarafından boğazı kesilen Şebnem Şirin ünlü iş insanının torunu çıktı!

Şebnem Şirin'in katledilmesi sonrası zanlı Furkan Zıbıncı ile ilgili şok detaylar ortaya çıktı. Katil Furkan Zıbıncı'nın suç makinesi olduğu öğrenilirken, katledilen Şebnem Şirin'in erkek arkadaşı ile ilgili daha önce emniyete hiçbir başvuruda bulunmadığı belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları...