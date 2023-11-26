Esra Hankulu davasında yeni gelişme! Yargıtay Savcısı cezayı az buldu

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Ankara'da Esra Hankulu 3 Ağustos 2020'de evinde ölü bulundu. Genç kızla geceyi geçirdiği tespit edilen Ümitcan Uygun hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, olay gecesi evde bulunan Dilan Civelek ve Furkan Gürgil için de 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5 yıla kadar hapis talebiyle Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.