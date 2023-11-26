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Esra Hankulu davasında yeni gelişme! Yargıtay Savcısı cezayı az buldu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Esra Hankulu cinayetinden dolayı sanık Ümitcan Uygun'a 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan verilen 10 yıllık hapis cezasının bozulmasını istedi. Başsavcılık hazırladığı tebliğnamede, 'cinayetin kasten işlendiğini', sanık Uygun'un ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması gerektiğini belirtti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Kasım 2023, 10:23 Güncelleme 26 Kasım 2023, 10:39
Esra Hankulu davasında yeni gelişme! Yargıtay Savcısı cezayı az buldu 1

Ankara'da Esra Hankulu 3 Ağustos 2020'de evinde ölü bulundu. Genç kızla geceyi geçirdiği tespit edilen Ümitcan Uygun hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, olay gecesi evde bulunan Dilan Civelek ve Furkan Gürgil için de 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5 yıla kadar hapis talebiyle Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Esra Hankulu davasında yeni gelişme! Yargıtay Savcısı cezayı az buldu 2

Yapılan yargılama sonucunda Uygun'a 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 10 yıl ceza verilirken, diğer iki sanık için de 1 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedildi.

Esra Hankulu davasında yeni gelişme! Yargıtay Savcısı cezayı az buldu 3

KAFASINA SERT DARBE ALMIŞ

İstinaf mahkemesi de yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak, istinaf başvurularının reddine karar verdi. İstinaf incelemesinin ardından dosya Yargıtay'a taşındı.

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