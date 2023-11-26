HAVA DURUMU | Kara kış kapıya dayandı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan uyarı: Fırtına, kar, yağış...

Meteoroloji ve AFAD'ın peşi sıra uyarılarının ardından yurdun büyük bir bölümünde soğuk hava kendini gösterdi. Şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle çatılar uçarken, birçok insan zor durumda kaldı. Doğu'da ise yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. AFAD, bugün için de Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerini olumsuz hava koşullarına karşı uyardı.
67 İLE UYARI
Meteoroloji, yurt genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 67 il için renk kodlu uyarı verdi.
iŞTE O İLLER
Ankara, Afyonkarahisar, Adana, Artvin, Balıkesir, Bingöl,Burdur,Çanakkale,Çorum, Edirne, Erzincan,Eskişehir, Gümüşhane, Isparta,İstanbul, Kars,Layseri,Kırşehir,Konya, Malatya,Kahramanmaraş,Nevşehir, Ordu,Sakarya, Sinop,Tekirdağ,Trabzon,Uşak,Zonguldak,Bayburt,Kırıkkale,Ardahan,Karabük,Düzce,Adıyaman,Amasya,Antalya,Aydın,Bilecik,Bolu,Bursa,Çankırı,Denizli,Elazığ,Erzurum,Giresun,Hatay,Mersin,İzmir,Kastamonu,Kırıkkale,Kocaeli,Kütahya,Manisa,Muğla,Niğde,Rize,Samsun,Sivas,Tokat,Tunceli,Yozgat, Aksaray, Karaman, Bartın,Yalova, Osmaniye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinde görülecek yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, Doğu Akdeniz'in kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı'nda kuvvetli, Batı Akdeniz'in doğusunda kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.