HAVA DURUMU | Kara kış kapıya dayandı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan uyarı: Fırtına, kar, yağış...

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Meteoroloji ve AFAD'ın peşi sıra uyarılarının ardından yurdun büyük bir bölümünde soğuk hava kendini gösterdi. Şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle çatılar uçarken, birçok insan zor durumda kaldı. Doğu'da ise yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. AFAD, bugün için de Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerini olumsuz hava koşullarına karşı uyardı.