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+18 görüntüler | Tuvalette cinsel organını yılan ısırdı! Genç adam bir anda kanlar içinde kaldı

Böylesi ne görüldü ne duyuldu... Tayland'ın Nonthaburi şehrinde yaşayan 18 yaşındaki Siraphop Masukarat, tuvaletini yapmak için klozete oturdu ve birkaç dakika sonra cinsel organında yaşadığı büyük bir acıyla sıçradı. Dönüp klozete baktığında da hayatının şokunu yaşadı... İşte akıllara durgunluk veren olayın detayları...

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Giriş Tarihi 26 Kasım 2023, 18:57 Güncelleme 26 Kasım 2023, 19:00
+18 görüntüler | Tuvalette cinsel organını yılan ısırdı! Genç adam bir anda kanlar içinde kaldı 1

Akıllara durgunluk veren olay, Tayland'ın başkenti Bangkok'un 20 kilometre kadar kuzeyinde bulunan Nonthaburi'de gerçekleşti.

+18 görüntüler | Tuvalette cinsel organını yılan ısırdı! Genç adam bir anda kanlar içinde kaldı 2

18 yaşındaki Siraphop Masukarat adlı genç, tuvaletini yapmak üzere klozete oturduğunda, cinsel organında ani bir acı hissetti.

+18 görüntüler | Tuvalette cinsel organını yılan ısırdı! Genç adam bir anda kanlar içinde kaldı 3

KANLAR İÇİNDE KALDI

Korkuyla yerinden fırlayan genç, klozette bir yılan olduğunu gördüğünde ise hayatının şokunu yaşadı.

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