+18 görüntüler | Tuvalette cinsel organını yılan ısırdı! Genç adam bir anda kanlar içinde kaldı

Böylesi ne görüldü ne duyuldu... Tayland'ın Nonthaburi şehrinde yaşayan 18 yaşındaki Siraphop Masukarat, tuvaletini yapmak için klozete oturdu ve birkaç dakika sonra cinsel organında yaşadığı büyük bir acıyla sıçradı. Dönüp klozete baktığında da hayatının şokunu yaşadı... İşte akıllara durgunluk veren olayın detayları...