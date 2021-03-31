Denize tuz döktü olanlar oldu! Gördüğünüze inanamayacaksınız!

İngilizce'de razor clam olarak adlandırılan, dilimize de sülünez olarak çevrilen bu canlı tuz ile avlanıyor. Bir deniz canlısı olan, sülünez, ilginç av tekniğiyle hayret ettiriyor.

31.03.2021 06:03 - Son Güncelleme: 31.03.2021 06:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





