Denize tuz döktü olanlar oldu! Gördüğünüze inanamayacaksınız!
İngilizce'de razor clam olarak adlandırılan, dilimize de sülünez olarak çevrilen bu canlı tuz ile avlanıyor. Bir deniz canlısı olan, sülünez, ilginç av tekniğiyle hayret ettiriyor.
31.03.2021 06:03
- Son Güncelleme: 31.03.2021 06:03
Bir deniz canlısı olan sülünez, ilginç av tekniğiyle hayret ettiriyor.
İngilizce'de razor clam olarak adlandırılan, dilimize de sülünez olarak çevrilen bu canlı ince bir boruyu andıran görünüşüyle dikkatleri çekiyor.
Ortalama 6 ile 8 cm arasında değişen bu sarı kabuklu canlının avlanma tekniği ise oldukça tuhaf.
Sülünez denizde kumlu zeminde gömülü olarak yaşamını sürdürür, böylece kendini kumun altına gizleyerek korumuş olur.
Diğer yandan sülünezin kendini gömdüğü yerde bıraktığı kum tepeciği, kendini belli etmesine neden olur.