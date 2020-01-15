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Esra Erol'da yüzde 50 engelli Mükerrem'den Türkiye'yi şoke eden itiraflar! Kız kardeşimin eşi Emin...

Esra Erol'da canlı yayına damga vuran DNA testi sonucu! Esra Erol'un kapısını çalan Cennet Günay, evli olan kızının 2 çocuğunu da alarak eşini terk ettiğini söyledi. Cennet Günay'ın yardım isteğini geri çevirmeyen Esra Erol ve ekibi, kızı Mükerrem ve torunlarını Ankara'da buldu. Cuma günkü yayında çarpıcı açıklamalarda bulunan Mükerrem, 10 aylık çocuğunun sevgilisinden olduğunu iddia etti. Dün yayınlanan yeni bölümde 10 aylık çocuğunun babasının Talip olmadığı ortaya çıkmıştı. Hayat hikayesi ile Türkiye'yi şoke eden Mükerrem Demir bugün yayınlanan bölümde çok konuşulan itiraflarda bulundu. İşte Mükerrem Hanım'ın açıklamaları...

15.01.2020 00:12 - Son Güncelleme: 15.01.2020 00:12
Esra Erol'da yüzde 50 engelli Mükerrem'den Türkiye'yi şoke eden itiraflar! Kız kardeşimin eşi Emin...

Esra Erol'un kapısını çalan Cennet Günay, evli olan kızının 2 çocuğunu da alarak eşini terk ettiğini söyledi.

Esra Erol'da yüzde 50 engelli Mükerrem'den Türkiye'yi şoke eden itiraflar! Kız kardeşimin eşi Emin...

Cennet Günay'ın yardım isteyini geri çevirmeyen Esra Erol ve ekibi, kızı Mükerrem ve torunlarını Ankara'da buldu.

Esra Erol'da yüzde 50 engelli Mükerrem'den Türkiye'yi şoke eden itiraflar! Kız kardeşimin eşi Emin...

Geçen hafta cuma günü yayınlanan bölümde Cennet Günay, kızıyla bir araya geldi.

Esra Erol'da yüzde 50 engelli Mükerrem'den Türkiye'yi şoke eden itiraflar! Kız kardeşimin eşi Emin...

Cuma günkü yayında çarpıcı açıklamalarda bulunan yüzde 50 engelli olan Mükerrem, 10 aylık çocuğunun sevgilisi Talip olduğunu iddia etti.

Esra Erol'da yüzde 50 engelli Mükerrem'den Türkiye'yi şoke eden itiraflar! Kız kardeşimin eşi Emin...

13 Ocak 2019 tarihili Esra Erol'da canlı yayına katılan Mükerrem Demir ve eşi Kadir, 10 aylık bebeğin babasının Talip olmadığını öğrendiler.

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