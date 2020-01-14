Dehşete düşüren anlar... Kafese giren adam ayıya işte böyle yem oldu! (Vahşi doğadan ürküten görüntüler)

Youtube aracılığı ile sosyal medyayada yayılan bu görüntüler görenleri hayrete düşürdü... Kafese nasıl girdiği belli olmayan adam kafeste ayı ile karşılaştı ve sonrasında olanlar oldu. Ayı adama anında saldırdı. Görüntülerin devamında adam kurtarılıyor ama daha sonra ne olduğu bilinmiyor. İşte görenleri hayrete düşüren o anlar ve vahşi doğadan ürküten görüntüler...

14.01.2020 22:33 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





