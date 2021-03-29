Dolandırıcılardan akılalmaz tuzak! Tek mesajla tüm paranız gidebilir! Bu mesaj geldiği an...

Bankalarda parası olan vatandaşlara kritik uyarı geldi. Dolandırıcıların uyguladığı yeni yöntem ise bu kadar olmaz dedirtiyor. Eğer bu tarz mesaj gelirse dikkat etmeniz gerekiyor. Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, dolandırıcıların son dönemde 'kargo gönderim ücreti' bahanesiyle telefondan kısa mesaj gönderdiği kişileri kandırmaya çalıştığını dile getirdi.Gündüz, mesajın gönderildiği numarayla irtibat kurulması halinde kişilerin dolandırılma riskiyle karşı karşıya kalacağını anlatarak vatandaşlara dolandırıcıların taktikleri hakkında kritik bilgiler verdi.

29.03.2021 12:23 - Son Güncelleme: 29.03.2021 12:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





