Dolandırıcılardan akılalmaz tuzak! Tek mesajla tüm paranız gidebilir! Bu mesaj geldiği an...
Bankalarda parası olan vatandaşlara kritik uyarı geldi. Dolandırıcıların uyguladığı yeni yöntem ise bu kadar olmaz dedirtiyor. Eğer bu tarz mesaj gelirse dikkat etmeniz gerekiyor. Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, dolandırıcıların son dönemde 'kargo gönderim ücreti' bahanesiyle telefondan kısa mesaj gönderdiği kişileri kandırmaya çalıştığını dile getirdi.Gündüz, mesajın gönderildiği numarayla irtibat kurulması halinde kişilerin dolandırılma riskiyle karşı karşıya kalacağını anlatarak vatandaşlara dolandırıcıların taktikleri hakkında kritik bilgiler verdi.
Banka hesaplarında parası olan vatandaşları ilgilendiren kritik bir uyarı yapıldı. Son dönemde dolandırıcıların 'kargo gönderim ücreti' tuzağı duyanları şaşırtıyor. Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, dolandırıcıların, son dönemde 'kargo gönderim ücretinin faiziyle ödenmemesi halinde icra takibi başlatılacağı' yazılı telefon mesajı gönderdiği kişileri tuzağa düşürmeye çalıştığını söyledi. "Lütfen en kısa sürede bizimle 08.30- 17.30 mesai saatleri içerisinde iletişime geçmeniz rica olunur" yazılı mesaj geldiğini anlatan Gündüz, bu mesajlara itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayarak vatandaşları uyardı.