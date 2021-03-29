Esra Erol'da Türkiye'nin gündemine oturan olay! Yufkacı Muammer Ay ve Hamideler: Büyücü mü, hoca mı?
Esra Erol'da programı işlediği konular ile yine gündemi sarsmaya devam ediyor. İsimleri Hamide olan iki elti kocalarını terk edip Muammer Ay isimli yufkacıya kaçtı. Bir anda Türkiye'nin gündemine oturan bu olayla ilgili çok konuşulacak iddialarda peş peşe geldi. Olay kadınlardan biri olan Hamide Duran'ın annesi Esra Erol'da yayınında kızına muska yapıldığını iddia etti. Telefonla programa bağlanan bir başka kişi yufkacı Muammer Ay'ın 33 senelik yuvasını yıktığını söyledi. Öte yandan programda konuya ilişkin bir başka iddia ortaya atıldı.Canlı yayına bağlanan kadın "Sözde hoca olan Muammer ortalıkta dolaşıp yuvaları yıkıyor" ifadelerini kullandı. İşte Türkiye'nin konuştuğu 'Yufkacı Muammer ve ona kaçan eltiler' konusuna dair tüm detaylar...
29.03.2021 19:30
- Son Güncelleme: 29.03.2021 19:48
EŞİM VE YENGEM YUFKACIYA KAÇTI
Eşim ve yengem daha önce yanında çalıştıkları yufkacı Ay'a kaçtılar. Kardeşim Ercan ile birlikte polise başvurduk. Antalya'ya gittiklerini duydum. Ortaya çıkmalarını istiyorum. İki aile perişan oldu.
ORTADA GÖZÜ YAŞLI 5 ÇOCUK VAR
Yaşadıklarım çok zor. En azından neden gittiğini bilmek istiyorum. 2 çocuğum var. Kardeşimin eşinin de 3 çocuğu var. Onlar da 14 yıllık evli ve ortada gözü yaşlı 5 çocuk var. Eğer eşim kendi isteğiyle kaçtıysa soyadımı taşımasın artık…