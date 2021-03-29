Esra Erol'da Türkiye'nin gündemine oturan olay! Yufkacı Muammer Ay ve Hamideler: Büyücü mü, hoca mı?

EŞİM VE YENGEM YUFKACIYA KAÇTI

Eşim ve yengem daha önce yanında çalıştıkları yufkacı Ay'a kaçtılar. Kardeşim Ercan ile birlikte polise başvurduk. Antalya'ya gittiklerini duydum. Ortaya çıkmalarını istiyorum. İki aile perişan oldu.



ORTADA GÖZÜ YAŞLI 5 ÇOCUK VAR

Yaşadıklarım çok zor. En azından neden gittiğini bilmek istiyorum. 2 çocuğum var. Kardeşimin eşinin de 3 çocuğu var. Onlar da 14 yıllık evli ve ortada gözü yaşlı 5 çocuk var. Eğer eşim kendi isteğiyle kaçtıysa soyadımı taşımasın artık…