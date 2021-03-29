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Esra Erol'da Türkiye'nin gündemine oturan olay! Yufkacı Muammer Ay ve Hamideler: Büyücü mü, hoca mı?

Esra Erol'da programı işlediği konular ile yine gündemi sarsmaya devam ediyor. İsimleri Hamide olan iki elti kocalarını terk edip Muammer Ay isimli yufkacıya kaçtı. Bir anda Türkiye'nin gündemine oturan bu olayla ilgili çok konuşulacak iddialarda peş peşe geldi. Olay kadınlardan biri olan Hamide Duran'ın annesi Esra Erol'da yayınında kızına muska yapıldığını iddia etti. Telefonla programa bağlanan bir başka kişi yufkacı Muammer Ay'ın 33 senelik yuvasını yıktığını söyledi. Öte yandan programda konuya ilişkin bir başka iddia ortaya atıldı.Canlı yayına bağlanan kadın "Sözde hoca olan Muammer ortalıkta dolaşıp yuvaları yıkıyor" ifadelerini kullandı. İşte Türkiye'nin konuştuğu 'Yufkacı Muammer ve ona kaçan eltiler' konusuna dair tüm detaylar...

29.03.2021 19:30 - Son Güncelleme: 29.03.2021 19:48
Esra Erol'da Türkiye'nin gündemine oturan olay! Yufkacı Muammer Ay ve Hamideler: Büyücü mü, hoca mı?

ATV ekranlarında yayınlanan ve 7'den 70'e herkes tarafından ilgiyle takip edilen Esra Erol'da programı, 'Yufkacı Muammer ve ona kaçan eltiler konusu' ile gündeme geldi.

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Esra Erol'da Türkiye'nin gündemine oturan olay! Yufkacı Muammer Ay ve Hamideler: Büyücü mü, hoca mı?

Türkiye'nin sonucunu merak ettiği olayla ilgili tüm detaylar merakla takip edilirken yufkacıya kaçan eltilerden biri olan Hamide Duman'ın eşi Mehmet Duman yayına katıldı.

Esra Erol'da Türkiye'nin gündemine oturan olay! Yufkacı Muammer Ay ve Hamideler: Büyücü mü, hoca mı?





İşte 2 çocuk babası Duman'ın açıklamaları;

Esra Erol'da Türkiye'nin gündemine oturan olay! Yufkacı Muammer Ay ve Hamideler: Büyücü mü, hoca mı?

"Eşimin telefonunda Muammer Ay'ın resmini gördüm. Niye kayıtlı bu adam diye sorunca borcu olduğunu o yüzden görüştüklerini ifade etti. Eşim o gün aynı ismi taşıyan eltisi Hamide Duman ile birlikte 'pazara gidiyoruz' diyerek evden çıktı bir daha da geri dönmedi.

Esra Erol'da Türkiye'nin gündemine oturan olay! Yufkacı Muammer Ay ve Hamideler: Büyücü mü, hoca mı?

EŞİM VE YENGEM YUFKACIYA KAÇTI
Eşim ve yengem daha önce yanında çalıştıkları yufkacı Ay'a kaçtılar. Kardeşim Ercan ile birlikte polise başvurduk. Antalya'ya gittiklerini duydum. Ortaya çıkmalarını istiyorum. İki aile perişan oldu.

ORTADA GÖZÜ YAŞLI 5 ÇOCUK VAR
Yaşadıklarım çok zor. En azından neden gittiğini bilmek istiyorum. 2 çocuğum var. Kardeşimin eşinin de 3 çocuğu var. Onlar da 14 yıllık evli ve ortada gözü yaşlı 5 çocuk var. Eğer eşim kendi isteğiyle kaçtıysa soyadımı taşımasın artık…