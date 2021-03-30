Nestle Kahvaltılık Gevrekler 2. dönem kampanyası çekilişi sonuçlandı: İşte Nestle çekilişinin kazananları
Nestle Kahvaltılık Gevrekler 2. dönem kampanyası çekilişi sonuçlandı. Merakla beklenen Nestle Kahvaltılık Gevrekler 2. dönem kampanyası çekilişi sonucunda kazanan talihliler Disney Kırtasiye Seti kazandılar. İşte toplamda 500 kişinin asil 250 kişinin ise yedek talihli olduğu Nestle Kahvaltılık Gevrekler 2. dönem kampanyası çekilişinin sonuçları...
30.03.2021 06:56
- Son Güncelleme: 30.03.2021 06:56
Nestle Kahvaltılık Gevrekler 2. dönem kampanyası çekilişi sonuçlandı. Merakla beklenen Nestle Kahvaltılık Gevrekler 2. dönem kampanyası çekilişi sonucunda kazanan talihliler Disney Kırtasiye Seti kazandılar. İşte toplamda 500 kişinin asil 250 kişinin ise yedek talihli olduğu Nestle Kahvaltılık Gevrekler 2. dönem kampanyası çekilişinin sonuçları...