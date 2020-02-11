Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde kar tatili var? İşte 12 Şubat Çarşamba kar tatili olan il ve ilçeler
Ülkemizin birçok ilinde kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor. Kar yağışlarının olduğu illerde yaşayan milyonlarca öğrenci yarın okulların tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Milyonlarca öğrenci akşam saatlerinden itibaren konu hakkında yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, yarın okullar tatil mi? Hangi illerde kar tatili var? İşte 12 Şubat Çarşamba kar tatili olan il ve ilçeler
Yarın hangi illerde kar tatili var sorusu milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Pazartesi ve Salı günü birçok ilde kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesiyle birlikte Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, hangi illerde kar tatili var? İşte 12 Şubat Çarşamba kar tatili olan il ve ilçeler listesi
BİTLİS
Bitlis il merkezi ve Tatvan ilçesinde okullar yarın için tatil edildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı 12 Şubat Çarşamba günü Bitlis merkez ve merkeze bağlı tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.
Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise "Aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilçemiz genelinde 12 Şubat Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" denildi.
TOKAT
Tokat'ın 4 ilçesinde, kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı sistemle eğitim yarın tatil edildi.
Tokat'ın Turhal, Yeşilyurt, Zile ve Artova ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında olan öğrencilerin yarınki eğitimine bir gün ara verildi. Tatil kararı İlçe Kaymakamlıkları tarafından alındı.
GİRESUN
Giresun'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı okullarda yarın eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar ve olumsuz hava koşullarından dolayı Çanakçı, Eynesil, Doğankent, Görele, Güce, Tirebolu ve Yağlıdere ilçeleri genelinde eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi.
Merkez ilçe, Dereli, Espiye ve Keşap ilçe merkezlerinde ise eğitim öğretime devam edileceği, taşımalı olarak gelen öğrencilerin izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, bu ilçelere bağlı köy okullarında ise eğitime aynı gün ara verildiği kaydedildi.
Açıklamada, Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar, Bulancak ve Piraziz ilçeleri genelinde ise eğitim öğretimin süreceği bildirildi.
ORDU
Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde eğitime bir gün daha ara verildiği duyuruldu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelindeki tüm okullarda eğitime 12 Şubat Çarşamba günü ara verildiğine dikkat çekilerek, "İlimizde yaşanan kötü hava koşullarının devam etmesi, meteorolojiden alınan uyarıya göre, ilimizin kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar, fırtına ve sağanak yağmur, iç kesimlerinde ise kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte kar yağışı beklendiğinden 12 Şubat 2020 Çarşamba günü tüm il genelindeki okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.