365 güne bedel bir ay 2020 Ocak! Virüs salgını, yangınlar ve depremler...
Başta Türkiye olmak üzere peş peşe yaşanan depremler, İspanya'da denizin köpürmesi, Avustralya'da yangınlar, seller ve dolular, Venedik'in sular altında kalması, küresel ısınma ve Çin'den dünyaya yayılan coronavirüs... Dünyada neler oluyor? 2020 yılına merhaba dediğimi 1 Ocak 2020'den, 31 Ocak 2020'ye kadar dünya sayısız felaket gördü desek yeridir. İşte dünyanın 2020 ile imtihanı...
01.02.2020 12:33
- Son Güncelleme: 01.02.2020 13:01
2019 yılını ticaret savaşları, protestolar ve uluslararası krizlerle geçiren dünya, 2020'nin sadece ilk 30 gününde ABD ile İran'ın savaşın eşiğine gelmesini, koronavirüs salgınını ve tüm dünyayı etkileyen doğal felaketleri yaşadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
2019 yılındaki krizlerden yorgun çıkan dünya, 2020 yılına adeta soluklanmadan girdi.
İşte yılın ilk 30 gününde yaşanan uluslararası krizler:
YENİ YILA NÜKLEER TEHDİTLE MERHABA
2020'nin ilk korkutucu açıklaması, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'dan geldi.
ABD ile uzlaşma çabaları bir adım ileri, iki adım geri giden Kim, ülkesinin geliştirdiği yeni stratejik silahları yakında tüm dünyanın göreceğini söyledi.
Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze (ICBM) denemeleri şimdilik rafta, ancak Kim için ABD'nin Güney Kore ile atacağı her adım dünyayı o denemelere bir adım daha yaklaştırıyor.
ABD İLE İRAN'I SAVAŞIN EŞİĞİNE GETİREN SALDIRI
ABD'nin İran'a uyguladığı ambargo ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlikler nedeniyle iki ülke arasındaki tansiyon halihazırda yüksekti.
Ancak 2020'nin ilk haftasında Irak'ta düzenlenen bir saldırı, o gerginliği savaş ilanına çevirdi.