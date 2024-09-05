6 ayda 30 kilo verdiren mucize diyet; 44 yaşındaki kadın jet hızında eridi! 'Kinoa ve esmer pirinç ile...'

Londra'da yaşayan 44 yaşındaki üç çocuk annesi Rachael Sacerdoti, en küçük çocuğunu doğurduktan sonra 90 kiloya ulaştı. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak zorlandığı bu dönemde, Sacerdoti'nin hayatı köklü bir değişime doğru evrildi. Kilo verme süreci, ona sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel bir dönüşüm de sağladı.
Başlangıçta Küçük Adımlar
Sacerdoti'nin kilo verme yolculuğu oldukça mütevazı başladı. İlk adımlarını mahallede sadece 10 dakikalık yürüyüşlerle atarken, yatak odasının zemininde ağırlık kaldırarak basit egzersizler yaptı.
Bu küçük ama etkili değişiklikler, Sacerdoti'ye büyük bir motivasyon kaynağı oldu ve sağlıklı yaşam yolunda ilk taşları döşedi.