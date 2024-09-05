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6 ayda 30 kilo verdiren mucize diyet; 44 yaşındaki kadın jet hızında eridi! 'Kinoa ve esmer pirinç ile...'

Üç çocuk annesi Rachael Sacerdoti, Londra'daki evinde başladığı basit bir egzersiz ve sağlıklı beslenme rutiniyle altı ayda 30 kilo vererek hayatında köklü bir değişim gerçekleştirdi. Kilo verme sürecinde kişisel antrenör ya da beslenme uzmanı desteği almadan, kendi belirlediği küçük adımlarla büyük bir dönüşüm yaşadı. Peki, kilo verme yolculuğunda nelere dikkat edilmeli? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 10:06 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 10:29
6 ayda 30 kilo verdiren mucize diyet; 44 yaşındaki kadın jet hızında eridi! ’Kinoa ve esmer pirinç ile...’ 1

Londra'da yaşayan 44 yaşındaki üç çocuk annesi Rachael Sacerdoti, en küçük çocuğunu doğurduktan sonra 90 kiloya ulaştı. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak zorlandığı bu dönemde, Sacerdoti'nin hayatı köklü bir değişime doğru evrildi. Kilo verme süreci, ona sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel bir dönüşüm de sağladı.

6 ayda 30 kilo verdiren mucize diyet; 44 yaşındaki kadın jet hızında eridi! ’Kinoa ve esmer pirinç ile...’ 2

Başlangıçta Küçük Adımlar

Sacerdoti'nin kilo verme yolculuğu oldukça mütevazı başladı. İlk adımlarını mahallede sadece 10 dakikalık yürüyüşlerle atarken, yatak odasının zemininde ağırlık kaldırarak basit egzersizler yaptı.

6 ayda 30 kilo verdiren mucize diyet; 44 yaşındaki kadın jet hızında eridi! ’Kinoa ve esmer pirinç ile...’ 3

Bu küçük ama etkili değişiklikler, Sacerdoti'ye büyük bir motivasyon kaynağı oldu ve sağlıklı yaşam yolunda ilk taşları döşedi.

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