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Çobanların giydiği abalar şimdi sosyetenin vazgeçilmezi! Fiyatı ucuz soğuktan koruyor

Keçi kılı ve koyun yününden üretilen abalara talepler arttı. Bir zamanlar çobanların giydiği abalar, son zamanlarda doğal ve sağlıklı olması sebebiyle farklı kesimler tarafından da tercih ediliyor.Doğal malzemesine rağmen fiyatı uygun olan abalar vatandaşların ilgisini çekiyor.

07.11.2021 10:05 - Son Güncelleme: 07.11.2021 10:48
Çobanların giydiği abalar şimdi sosyetenin vazgeçilmezi! Fiyatı ucuz soğuktan koruyor

Keçi kılı ve koyun yününden üretilen aba kıyafetler, doğal ve kalın yapısıyla giyenleri soğuk kış günlerinde bile üşütmüyor.

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Çobanların giydiği abalar şimdi sosyetenin vazgeçilmezi! Fiyatı ucuz soğuktan koruyor

Bilhassa romatizmal hastalıkları olanların tercihi olan abalar, çoban kıyafeti olarak biliniyor.

Çobanların giydiği abalar şimdi sosyetenin vazgeçilmezi! Fiyatı ucuz soğuktan koruyor

Son yıllarda doğal ürünlere olan taleple birlikte abalara talep arttı.

Çobanların giydiği abalar şimdi sosyetenin vazgeçilmezi! Fiyatı ucuz soğuktan koruyor

Toplumdaki her kesim vatandaş tarafından ilgi gören aba giysilerin pantolon ve yelekleri büyük ilgi görüyor.

Çobanların giydiği abalar şimdi sosyetenin vazgeçilmezi! Fiyatı ucuz soğuktan koruyor

Bu kıyafetleri giyenler kendilerine farklı bir tarz oluştururken, kendini soğuktan sağlıklı şekilde korumuş oluyor.

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