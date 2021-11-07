Çobanların giydiği abalar şimdi sosyetenin vazgeçilmezi! Fiyatı ucuz soğuktan koruyor
Keçi kılı ve koyun yününden üretilen abalara talepler arttı. Bir zamanlar çobanların giydiği abalar, son zamanlarda doğal ve sağlıklı olması sebebiyle farklı kesimler tarafından da tercih ediliyor.Doğal malzemesine rağmen fiyatı uygun olan abalar vatandaşların ilgisini çekiyor.
07.11.2021 10:05
- Son Güncelleme: 07.11.2021 10:48
Keçi kılı ve koyun yününden üretilen aba kıyafetler, doğal ve kalın yapısıyla giyenleri soğuk kış günlerinde bile üşütmüyor.
Toplumdaki her kesim vatandaş tarafından ilgi gören aba giysilerin pantolon ve yelekleri büyük ilgi görüyor.