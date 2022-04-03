Türkiye Balıkesir’deki aile katliamını konuşuyor! Bilge Akça ve oğlu bakın nasıl ölmüş! Vahşet evindeki detayları minik kız anlattı
Balıkesir Susurluk'ta uyuşturucu kullandıktan sonra eşi Bilge Akça ve oğlu Muhammet Tahir'in ölümüne ve kızının yaralanmasına sebep olan Fatih Akça ifadesinde, önce tabancayla daha sonrada tüfekle canına kıymak istediğini, eşinin ve kızının kendisine engel olmak istemesi sonucu olayın yaşandığını söyledi. Olayda yaralanan E.A. da, "Annem babamın elindeki tabancayı almak istedi. Silah ateş alınca annem ve kardeşim öldü" dedi.
Olay, Susurluk ilçesi kırsal Kurucuk Mahallesi'nde dün meydana geldi. Hayvan besiciliği yapan Fatih Akça, üst katında oturup alt katında keçileri beslediği evinde saat 16.00 sıralarında eşi Bilge Akça ile tartıştı. Uyuşturucu kullanmaktan kaydı olan Fatih Akça, iddiaya göre tabanca ile intihara kalkıştı.
Eşi engel olmaya çalıştı. Bu sırada silahtan çıkan kurşunlar Bilge Akça ile oğlu Muhammet Tahir'e isabet etti. Anne ve oğlu olay yerinde yaşamını yitirdi. Fatih Akça bu kez tüfekle intihara kalkıştı. Kızı E.A. engel olmaya çalışınca tüfekten çıkan saçmalar ikisine isabet etti.
Hayati tehlikeleri bulunmayan kollarından yaralı baba ile kızı Susurluk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Jandarma, olay sırasında evden kaçtığı belirtilen çiftin oğulları A.A.'yı (8) bularak yakınlarına teslim etti.
'BİRKAÇ AY ÖNCE BACAĞIMDAN VURULDUM'
Olay günü uyuşturucu kullandığı öne sürülen Fatih Akça, jandarmaya verdiği ifadesinde, "Ben birkaç ay önce bacağımdan vurulmuştum. Doktorlar ameliyatla bacağıma platin koymuşlardı. Rahat hareket edemiyordum. Eve gelip intihar edecektim. Tabancamı çıkardım.