Türkiye Balıkesir’deki aile katliamını konuşuyor! Bilge Akça ve oğlu bakın nasıl ölmüş! Vahşet evindeki detayları minik kız anlattı

Eşi engel olmaya çalıştı. Bu sırada silahtan çıkan kurşunlar Bilge Akça ile oğlu Muhammet Tahir'e isabet etti. Anne ve oğlu olay yerinde yaşamını yitirdi. Fatih Akça bu kez tüfekle intihara kalkıştı. Kızı E.A. engel olmaya çalışınca tüfekten çıkan saçmalar ikisine isabet etti.