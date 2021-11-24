24 Kasım 2021 Çarşamba günlük burç yorumları! Bugün Akrepler dua ve ibadet yolunu seçecek, Yaylar hastalığa yakalanacak
Aşk, iş, para konusunda muzdarip olan burçlar hangileri? 24 Kasım 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? Güne başlamadan önce burcunuzu okuyarak sizi nelerin beklediğini, bir işe adım atmadan önce ne yapmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Nasıl mı? Astrolog Binnur Sormageç bugünkü burç yorumunuzu yaptı. Akrep burçlarını hiç ummadıkları bir gün bekliyor. Dua ve ibadet için uygun bir gündesiniz. Yay burçları ise hastalanabilir dikkat! Soğuk algınlığı gibi hastalıklara daha kolay kapılabilirsiniz. İşte 24 Kasım 2021 Çarşamba günlük burç yorumları...
24.11.2021 09:49
- Son Güncelleme: 24.11.2021 09:49
24 Kasım 2021 Çarşamba günlük burç yorumları haberimizde! Bugün Akrepler dua ve ibadet yolunu seçecek, Yaylar dikkat etmezlerse hastalığa yakalanacak. Sabah saatlerinden itibaren günlük burç yorumları yoğun olarak araştırılıyor. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları bugün neler yapmalı, nelere dikkat etmeli? İşte Astrolog Binnur Sormageç'in yorumuyla günlük burç yorumları...