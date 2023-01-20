Doğu Ekspresi ile Kars-Erzurum turu: İlk sefer yarın başlıyor

"Ülkemizin saklı güzelliklerini hem vatandaşlarımıza hem de turistlere tanıtıyoruz. Demir yolu taşımacılığında yaşanan gelişmeler, vatandaşlarımızın seyahat tercihlerini de etkiledi. Demir yollarında bahar havasını yeniden oluşturduk. Demir yollarının Türkiye için stratejik önemde olduğunu biliyoruz. Bu bilinçle mozaiğin parçalarını birleştirircesine demir yollarını ayağa kaldırıyoruz."