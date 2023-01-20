Doğu Ekspresi ile Kars-Erzurum turu: İlk sefer yarın başlıyor
Milyonlarca gezgin Doğu Ekspresi seferlerinin başlayacağı tarihi merak ediyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, turizme destek vermek amacıyla Kars-Erzurum arasında başlatılacak Kars-Erzurum Turistik Ekspresi'nin ilk seferini yarın yapacağını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Turistik Doğu Ekspresi'ne yoğun talep geldiğini, bunun sonucunda da yeni sefer çalışmalarının yapıldığı belirtildi.
"Kars-Erzurum Turistik Ekspresi, 21 Ocak'ta başlayıp, 31 Ocak'a kadar her gün işleyecektir. Şubat içerisinde sadece cumartesi ve pazar günleri çalışacaktır. Kars-Erzurum Turistik Ekspresi Kars'tan saat 07.20'de hareket edecek, Erzurum'a 11.10'da ulaşacaktır. Erzurum'dan 14.55'te kalkacak tren, Kars'a 18.45'te varacaktır. Pulman tipli vagonlardan oluşacak tren gidiş ve dönüşte Sarıkamış'ta duracaktır."
"Ülkemizin saklı güzelliklerini hem vatandaşlarımıza hem de turistlere tanıtıyoruz. Demir yolu taşımacılığında yaşanan gelişmeler, vatandaşlarımızın seyahat tercihlerini de etkiledi. Demir yollarında bahar havasını yeniden oluşturduk. Demir yollarının Türkiye için stratejik önemde olduğunu biliyoruz. Bu bilinçle mozaiğin parçalarını birleştirircesine demir yollarını ayağa kaldırıyoruz."