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Doğu Ekspresi ile Kars-Erzurum turu: İlk sefer yarın başlıyor

Milyonlarca gezgin Doğu Ekspresi seferlerinin başlayacağı tarihi merak ediyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, turizme destek vermek amacıyla Kars-Erzurum arasında başlatılacak Kars-Erzurum Turistik Ekspresi'nin ilk seferini yarın yapacağını duyurdu.

20.01.2023 12:18 - Son Güncelleme: 20.01.2023 12:18
Doğu Ekspresi ile Kars-Erzurum turu: İlk sefer yarın başlıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Turistik Doğu Ekspresi'ne yoğun talep geldiğini, bunun sonucunda da yeni sefer çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

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Doğu Ekspresi ile Kars-Erzurum turu: İlk sefer yarın başlıyor

Yarıyıl tatilinde artan turizm amaçlı yolcu talebini karşılamak amacıyla Kars-Erzurum arasında "Kars-Erzurum Turistik Ekspresi" adında yeni bir seferin işletmeye konulduğu bildirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

Doğu Ekspresi ile Kars-Erzurum turu: İlk sefer yarın başlıyor

"Kars-Erzurum Turistik Ekspresi, 21 Ocak'ta başlayıp, 31 Ocak'a kadar her gün işleyecektir. Şubat içerisinde sadece cumartesi ve pazar günleri çalışacaktır. Kars-Erzurum Turistik Ekspresi Kars'tan saat 07.20'de hareket edecek, Erzurum'a 11.10'da ulaşacaktır. Erzurum'dan 14.55'te kalkacak tren, Kars'a 18.45'te varacaktır. Pulman tipli vagonlardan oluşacak tren gidiş ve dönüşte Sarıkamış'ta duracaktır."

Doğu Ekspresi ile Kars-Erzurum turu: İlk sefer yarın başlıyor

Açıklamada, trenlerin, 234 kişilik kapasiteye sahip olacağı ve biletlerin internetten, mobil uygulama ve gişelerden satın alınabileceği duyuruldu.

Doğu Ekspresi ile Kars-Erzurum turu: İlk sefer yarın başlıyor

Yeni rota ile bölgenin turizmine destek verileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Doğu Ekspresi ile Kars-Erzurum turu: İlk sefer yarın başlıyor

"Ülkemizin saklı güzelliklerini hem vatandaşlarımıza hem de turistlere tanıtıyoruz. Demir yolu taşımacılığında yaşanan gelişmeler, vatandaşlarımızın seyahat tercihlerini de etkiledi. Demir yollarında bahar havasını yeniden oluşturduk. Demir yollarının Türkiye için stratejik önemde olduğunu biliyoruz. Bu bilinçle mozaiğin parçalarını birleştirircesine demir yollarını ayağa kaldırıyoruz."

Doğu Ekspresi ile Kars-Erzurum turu: İlk sefer yarın başlıyor
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