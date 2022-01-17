Eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından katledilen Avukat Dilara Yıldız cinayetinde sır perdesi aralanıyor! İki ismin cep telefonu...

HAKİMLİKTEN ÖNEMLİ KARAR

İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın kayıtların incelenmesi yönündeki talebini kabul etti. Korkunç cinayeti aydınlatmak için araştırmalarına devam eden savcılık, telefon kayıtlarıyla ilgili gelecek olan bilirkişi raporunu bekliyor.