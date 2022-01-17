Vav TV İzle
Haberler Yaşam Eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından katledilen Avukat Dilara Yıldız cinayetinde sır perdesi aralanıyor! İki ismin cep telefonu...

Eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından katledilen Avukat Dilara Yıldız cinayetinde sır perdesi aralanıyor! İki ismin cep telefonu...

İstanbul'da eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından katledilen avukat Dilara Yıldız cinayetinde sır perdesi aralanıyor. Soruşturmada iki ismin cep telefonu kayıtlarının incelenmesine karar verilirken katil Oktay Dönmez'in cinayet öncesi Dilara Yıldız'a tehdit dolu mesajlar gönderdiği ortaya çıkmıştı.

17.01.2022 09:12 - Son Güncelleme: 17.01.2022 09:12
Eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından katledilen Avukat Dilara Yıldız cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Flaş karar: İki ismin cep telefonu...

İstanbul'da eski nişanlısı Oktay Dönmez'in silahla katlettiği avukat Dilara Yıldız cinayeti soruşturmasında iki ismin cep telefonu kayıtlarının incelenmesine karar verildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından katledilen Avukat Dilara Yıldız cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Flaş karar: İki ismin cep telefonu...

İNCELENECEK
Dönmez'in cinayet öncesinde genç avukata tehdit dolu mesajlar attığı ve mesajlardan birinde, "Elime düştüğün ilk fırsatta kendi kanınla sana duş aldıracağım." diye yazmıştı.

Eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından katledilen Avukat Dilara Yıldız cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Flaş karar: İki ismin cep telefonu...

HAKİMLİKTEN ÖNEMLİ KARAR
İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın kayıtların incelenmesi yönündeki talebini kabul etti. Korkunç cinayeti aydınlatmak için araştırmalarına devam eden savcılık, telefon kayıtlarıyla ilgili gelecek olan bilirkişi raporunu bekliyor.

Eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından katledilen Avukat Dilara Yıldız cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Flaş karar: İki ismin cep telefonu...

Olay, 10 Ocak tarihinde İstanbul Tuzla'da meydana geldi. 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız, kendisini saplantı haline getirerek ölüm tehditleri eden kendisiyle aynı yaştaki eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından katledildi.

Eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından katledilen Avukat Dilara Yıldız cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Flaş karar: İki ismin cep telefonu...

10 GÜN BOYUNCA BEKLEMİŞ
Bir restoranda meydana gelen olayın öncesinde iddiaya göre Oktay Dönmez, duruşmaları nedeniyle bir süredir şehir dışında olan Avukat Dilara Yıldız'ın Tuzla'da bulunan evinde 10 gün boyunca gelmesini bekledi.

SON DAKİKA