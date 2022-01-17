Eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından katledilen Avukat Dilara Yıldız cinayetinde sır perdesi aralanıyor! İki ismin cep telefonu...
İstanbul'da eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından katledilen avukat Dilara Yıldız cinayetinde sır perdesi aralanıyor. Soruşturmada iki ismin cep telefonu kayıtlarının incelenmesine karar verilirken katil Oktay Dönmez'in cinayet öncesi Dilara Yıldız'a tehdit dolu mesajlar gönderdiği ortaya çıkmıştı.
İstanbul'da eski nişanlısı Oktay Dönmez'in silahla katlettiği avukat Dilara Yıldız cinayeti soruşturmasında iki ismin cep telefonu kayıtlarının incelenmesine karar verildi.
HAKİMLİKTEN ÖNEMLİ KARAR
İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın kayıtların incelenmesi yönündeki talebini kabul etti. Korkunç cinayeti aydınlatmak için araştırmalarına devam eden savcılık, telefon kayıtlarıyla ilgili gelecek olan bilirkişi raporunu bekliyor.
Olay, 10 Ocak tarihinde İstanbul Tuzla'da meydana geldi. 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız, kendisini saplantı haline getirerek ölüm tehditleri eden kendisiyle aynı yaştaki eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından katledildi.
10 GÜN BOYUNCA BEKLEMİŞ
Bir restoranda meydana gelen olayın öncesinde iddiaya göre Oktay Dönmez, duruşmaları nedeniyle bir süredir şehir dışında olan Avukat Dilara Yıldız'ın Tuzla'da bulunan evinde 10 gün boyunca gelmesini bekledi.