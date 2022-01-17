Ancak kartpostalda görebileceğiniz görüntüler! Eksi 20! Bayburt’ta Demirözü Barajı dondu
Bayburt'ta bulunan Demirözü Barajı sıcaklıklar eksi 20 dereceleri görünce dondu. İki dağ arasında gökyüzündeki bulutların buza yansıdığı gölün manzarası kartpostallık görsel oluşturdu. Çocuklar buz tutan göl üzerinde yürüyüş yaparak eğlenceli anlar yaşadı.
17.01.2022 09:41
- Son Güncelleme: 17.01.2022 09:41
Bayburt'ta geceleri eksi 20 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle Demirözü Barajı buz tuttu. Demirözü ilçesi sınırları içerisinde bulunan 63 milyon metreküp su kapasiteli, 24 bin metrekarelik alana sahip Demirözü Baraj Gölü dondu.
Baraj gölüne gelen ziyaretçiler, buzla birlikte oluşan muhteşem manzarayı cep telefonlarıyla görüntülü bağlantı yaparak başka şehirlerde yaşayan Bayburtlu akrabalarına izlettirmeyi ihmal etmediler.
Buz tutan gölü drone ile görüntüleyen Erdinç Yaya ise, "Boş zamanlarımda Bayburt'un değişik yerlerini gezip, görüntülüyorum. Demirözü'de buz tutan manzarasıyla muhteşem olmuş. Bayburtlu gezgin olarak çok güzel bu yerleri tavsiye ediyoruz" dedi.