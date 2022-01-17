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Ancak kartpostalda görebileceğiniz görüntüler! Eksi 20! Bayburt’ta Demirözü Barajı dondu

Bayburt'ta bulunan Demirözü Barajı sıcaklıklar eksi 20 dereceleri görünce dondu. İki dağ arasında gökyüzündeki bulutların buza yansıdığı gölün manzarası kartpostallık görsel oluşturdu. Çocuklar buz tutan göl üzerinde yürüyüş yaparak eğlenceli anlar yaşadı.

17.01.2022 09:41 - Son Güncelleme: 17.01.2022 09:41
Ancak kartpostalda görebileceğiniz görüntüler! Eksi 20! Bayburt’ta Demirözü Barajı dondu

Bayburt'ta geceleri eksi 20 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle Demirözü Barajı buz tuttu. Demirözü ilçesi sınırları içerisinde bulunan 63 milyon metreküp su kapasiteli, 24 bin metrekarelik alana sahip Demirözü Baraj Gölü dondu.

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Ancak kartpostalda görebileceğiniz görüntüler! Eksi 20! Bayburt’ta Demirözü Barajı dondu

Yaz aylarında yaklaşık 15 bin hektarlık tarım arazisini sulamak için kullanılan, aynı zamanda kafes balıkçılığı da yapılan baraj gölünde, balık kafesleri buz kütlesinin içinde kaldı.

Ancak kartpostalda görebileceğiniz görüntüler! Eksi 20! Bayburt’ta Demirözü Barajı dondu

Baraj gölüne gelen ziyaretçiler, buzla birlikte oluşan muhteşem manzarayı cep telefonlarıyla görüntülü bağlantı yaparak başka şehirlerde yaşayan Bayburtlu akrabalarına izlettirmeyi ihmal etmediler.

Ancak kartpostalda görebileceğiniz görüntüler! Eksi 20! Bayburt’ta Demirözü Barajı dondu

Demirözü Baraj Gölü'nün çok güzel bir hal aldığını belirten vatandaşlar, "Hava çok soğuk ama manzara süper. Göl tamamen donmuş. Burası yazı ayrı kışın ayrı bir güzel yer. Çok sayıda misafir ağırlıyor" ifadelerine yer verdiler.

Ancak kartpostalda görebileceğiniz görüntüler! Eksi 20! Bayburt’ta Demirözü Barajı dondu

Buz tutan gölü drone ile görüntüleyen Erdinç Yaya ise, "Boş zamanlarımda Bayburt'un değişik yerlerini gezip, görüntülüyorum. Demirözü'de buz tutan manzarasıyla muhteşem olmuş. Bayburtlu gezgin olarak çok güzel bu yerleri tavsiye ediyoruz" dedi.

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