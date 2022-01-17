Bir anlık tereddüt 100 bin TL'ye ulaşmasını engelledi! O anlar Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının tepkisine de yansıdı
Atv ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan yeniden doruktaydı. Milyoner'de bir yarışmacıya sorulan 'Tatlı sert ifadesinin sözlük anlamı nedir?' sorusuna yarışmacının doğru cevabı bilmesine rağmen tereddüt etmesi damga vurdu. Tereddüt eden yarışmacı çekildi. Çekildikten sonra tahmin ettiği cevabın doğru çıkması yüz ifadesine de yansıdı. İşte o anlar ve Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soruların cevapları.
17.01.2022 01:19
- Son Güncelleme: 17.01.2022 01:19