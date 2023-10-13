15. Geleneksel Tespo Çekilişi açıklandı! İşte KİA Sportage otomobil, Ipad, Apple Watch SE, Airpods Pro 2. Nesil kulaklık kazanan asil ve yedek talihliler

15. Geleneksel Tespo Çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 22.06.2023 tarih ve E-58259698-255.01.02-39706 sayılı izni ile düzenlenen kampanyanın TESPO TÜKETİM MALLARI TİC.VE SAN. A.Ş adına 01.08.2023 (Saat 08.00) – 30.09.2023 (Saat 21.00) tarihleri arasında Mucize Tanıtım tarafından düzenlenen Tespo Kampanyası'nda en yüksek katılım numarası 473.841 'dir. 11.10.2023 tarihinde yapılan çekilişte, ikramiye olarak, 1 kişi KİA Sportage cool 1.6 DSL DCT MHEV 2023 Model Otomobil, 50 kişi Ipad 10.nesil 64 GB Wİ-Fİ 10.9", 50 kişi Apple Watch SE GPS 44 MM, 50 kişi Airpods Pro 2. Nesil kulaklık ikramiyesi kazanacaktır. İşte ikramiye kazanan asil ve yedek talihliler...