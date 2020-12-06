Eski eşini ve 2 kızını öldürdü, PÖH tarafından vurularak durduruldu

Kaçmaya çalışırken sırtına iki kurşun isabet eden anne Gülçin Karabıyık ile kızı sırtından 3 kurşunla vurulan kızı Cansu Arslan'nın (17) öldüğü, Burçin Arslan'ın ise (24) göğsü ve kolundan yaralandığı tespit edildi. Burçin Arslan da kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahelesine rağmen yaşamını yitirdi.