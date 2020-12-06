Eski eşini ve 2 kızını öldürdü, PÖH tarafından vurularak durduruldu
Erzurum'da, henüz bilinmeyen nedenle 2 kızı ve ayrıldığı eşini tabancayla öldüren Raci Arslan, polis tarafından vuralarak etkisiz hale getirildi. Zanlı, hastanede tedaviye alındı. Arslan'ın 26 suç dosyası bulunduğu ortaya çıktı. Boşandığı eşi ve iki kızını öldüren zanlının cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi. Anne ve kızlarının cenazeleri otopsi için Adli Tıpa götürülürken, öldürülen kadının yakınları fenalık geçirdi.
06.12.2020 18:40
- Son Güncelleme: 06.12.2020 18:44
Kaçmaya çalışırken sırtına iki kurşun isabet eden anne Gülçin Karabıyık ile kızı sırtından 3 kurşunla vurulan kızı Cansu Arslan'nın (17) öldüğü, Burçin Arslan'ın ise (24) göğsü ve kolundan yaralandığı tespit edildi. Burçin Arslan da kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahelesine rağmen yaşamını yitirdi.
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