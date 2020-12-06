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Eski eşini ve 2 kızını öldürdü, PÖH tarafından vurularak durduruldu

Erzurum'da, henüz bilinmeyen nedenle 2 kızı ve ayrıldığı eşini tabancayla öldüren Raci Arslan, polis tarafından vuralarak etkisiz hale getirildi. Zanlı, hastanede tedaviye alındı. Arslan'ın 26 suç dosyası bulunduğu ortaya çıktı. Boşandığı eşi ve iki kızını öldüren zanlının cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi. Anne ve kızlarının cenazeleri otopsi için Adli Tıpa götürülürken, öldürülen kadının yakınları fenalık geçirdi.

AJANSLAR
06.12.2020 18:40 - Son Güncelleme: 06.12.2020 18:44
Eski eşini ve 2 kızını öldürdü, PÖH tarafından vurularak durduruldu

Korkunç olay, merkez Yakutiye ilçesi Hilalkent semti Kurtuluş Mahallesi Fabrikaönü Sokak'ta öğle saatlerinde meydana geldi. Raci Arslan (43) evine giderek çocuklarıyla görüşmek istedi.

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Eski eşini ve 2 kızını öldürdü, PÖH tarafından vurularak durduruldu

Arslan çıkan tartışma sırasında Gülçin Karabıyık (50) ile evdeki çocuklarına tabancayla ateş açtı.

Eski eşini ve 2 kızını öldürdü, PÖH tarafından vurularak durduruldu

Polis merkezine gelen ihbar üzerine kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri 3 kadının yerde yatar şekilde tabanca ile vurulmuş olduğunu gördü.

Eski eşini ve 2 kızını öldürdü, PÖH tarafından vurularak durduruldu

Kaçmaya çalışırken sırtına iki kurşun isabet eden anne Gülçin Karabıyık ile kızı sırtından 3 kurşunla vurulan kızı Cansu Arslan'nın (17) öldüğü, Burçin Arslan'ın ise (24) göğsü ve kolundan yaralandığı tespit edildi. Burçin Arslan da kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahelesine rağmen yaşamını yitirdi.

Eski eşini ve 2 kızını öldürdü, PÖH tarafından vurularak durduruldu

Kısa sürede bölgeye ulaşan polis zanlıyı takibe aldı.

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